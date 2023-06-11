Под Любанью жена с мужем вместе упали в колодец. МЧС показало видео
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В деревне Костюки (Минская область) 9 июня в колодец упали два человека. Чтобы достать их, потребовалась помощь спасателей.
Женщина с мужем была в гостях у матери, которая попросила дочь принести воды. Стоя у колодца (его глубина около семи метров), женщина потеряла равновесие и упала, супруг прыгнул за ней.
Чтобы достать их вызвали спасателей. С помощью веревки они достали супружескую пару.
Пострадавших доставили в больницу, рассказали в МЧС.
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