Под Любанью жена с мужем вместе упали в колодец. МЧС показало видео

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Опубликовано: 11.06.2023 11:19 , Обновлено: 11.06.2023

В деревне Костюки (Минская область) 9 июня в колодец упали два человека. Чтобы достать их, потребовалась помощь спасателей.

Женщина с мужем была в гостях у матери, которая попросила дочь принести воды. Стоя у колодца (его глубина около семи метров), женщина потеряла равновесие и упала, супруг прыгнул за ней.

Чтобы достать их вызвали спасателей. С помощью веревки они достали супружескую пару.

Пострадавших доставили в больницу, рассказали в МЧС.

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