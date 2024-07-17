В Мозыре бойцовский пёс покусал детей. Как накажут хозяина?

Опубликовано: 17.07.2024 15:02 , Обновлено: 17.07.2024

В Мозыре бойцовский пёс покусал двух детей, 2015 и 2017 годов рождения. О состоянии пострадавших, а также о том, какое наказание грозит хозяину собаки, рассказал первый заместитель начальника ОВД Мозырского райисполкома Сергей Мамонтов.

Инцидент произошёл на прошлой неделе на улице Малинина в Мозыре. По словам очевидцев, собаку бойцовской породы выгуливали без намордника и поводка, как того требуют правила. В результате пострадали два ребёнка - девочку с укусами лица и ушей пришлось госпитализировать, мальчик отделался ушибом головы и множественными ссадинами.

В милиции напомнили о правилах, которые обязаны соблюдать владельцы собак, выгуливая своих домашних питомцев:

для всех собак, за исключением щенков до 3-х месяцев и декоративных собак ростом до 25 см в холке, обязателен намордник,

для всех собак без исключения обязателен поводок,

вход с питомцами запрещён в магазины, школы, детские сады, общественные здания, а также парки, скверы, на рынки и стадионы,

запрещено выгуливать собак на придомовых территориях и детских площадках,

собак потенциально опасных пород запрещено выгуливать несовершеннолетним.

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Как пояснил Сергей Мамонтов, за нарушение указанных вышел правил содержания животных хозяина могут привлечь к административной ответственности по ст. 16.30 КоАП Беларуси и оштрафовать на 1 - 15 базовых величин (сегодня это до 600 рублей). Однако, в случае, если, например, собака нанесёт вред здоровью людей или их имуществу, максимальный штраф для нерадивого хозяина возрастёт в два раза - до 30 базовых (1200 рублей сегодня). В качестве альтернативы суд может привлечь хозяина к общественным работам или назначить административный арест .

Ранее Telegraf.news рассказал, что милиционеры совместно с работниками ЖЭС порой устраивают тематические рейды по дворам многоэтажек белорусских городов, проверяя, соблюдают ли владельцы кошек и собак правила, предусмотренные законодательством. Проверить могут не только использование владельцами собак поводка и намордника, но и регистрацию животного и оплату специального сбора.

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