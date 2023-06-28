В Молодечно парень подарил девушке гроб и попал в милицию. За что?

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Опубликовано: 28.06.2023 11:26 , Обновлено: 28.06.2023

В одном из игровых клубов Молодечно к девушке-администратору пришел ее бывший парень, который подарил ей гроб. Та вызвала охрану.

Мужчина зашел в игровой зал, где его бывшая девушка работала администратором, и подарил ей венок (с характерной надписью о загробной жизни) и гроб, рассказали в Департаменте охраны МВД.

Администратор нажала кнопку тревожной сигнализации, и приехавшие сотрудники охраны задержали посетителя. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим и находился в розыске за кражу. При досмотре у задержанного обнаружили патроны.

Как выяснилось, в прошлом с девушкой их связывала совместная жизнь, но после череды покушений и домашнего насилия, девушка через суд прекратила с ним общение. Как только истек запрет на защитное предписание, 33-летний местный житель таким вот образом снова решил напомнить о себе.

Проводится проверка.

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