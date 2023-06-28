В Молодечно парень подарил девушке гроб и попал в милицию. За что?
В одном из игровых клубов Молодечно к девушке-администратору пришел ее бывший парень, который подарил ей гроб. Та вызвала охрану.
Мужчина зашел в игровой зал, где его бывшая девушка работала администратором, и подарил ей венок (с характерной надписью о загробной жизни) и гроб, рассказали в Департаменте охраны МВД.
Администратор нажала кнопку тревожной сигнализации, и приехавшие сотрудники охраны задержали посетителя. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим и находился в розыске за кражу. При досмотре у задержанного обнаружили патроны.
Как выяснилось, в прошлом с девушкой их связывала совместная жизнь, но после череды покушений и домашнего насилия, девушка через суд прекратила с ним общение. Как только истек запрет на защитное предписание, 33-летний местный житель таким вот образом снова решил напомнить о себе.
Проводится проверка.
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