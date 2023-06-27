Из-за барсука под Гродно перевернулось такси. Как так?
На трассе Волковыск - Пограничный – Гродно вечером 26 июня из-за барсука перевернулся автомобиль такси.
Около 9 часов вечера 30-летний таксист на автомобиле Renault ехал по автодороге Волковыск - Пограничный – Гродно. На 207-м километре на трассу выбежал барсук, рассказали в ГАИ.
Чтобы не наехать на него, водитель принял правее, задел обочину, потерял управление, съехал в кювет и перевернулся.
Правда, избежать наезда на животное ему все равно не удалось – оно погибло. Водитель серьезных травм не получил.
Пассажиров в автомобиле такси не было.
Ранее Телеграф писал, как под Новогрудком легковушка едва не сбила лося:
«Порцию адреналина получили знатную» — На видео попало, как под Новогрудком легковушка едва не сбила лося. Что спасло от ДТП?
В Минске троллейбус собрал «паровоз» из легковушек — несколько пассажиров в больнице