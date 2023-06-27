Из-за барсука под Гродно перевернулось такси. Как так?

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Опубликовано: 27.06.2023 10:58 , Обновлено: 15.11.2024

На трассе Волковыск - Пограничный – Гродно вечером 26 июня из-за барсука перевернулся автомобиль такси.

Около 9 часов вечера 30-летний таксист на автомобиле Renault ехал по автодороге Волковыск - Пограничный – Гродно. На 207-м километре на трассу выбежал барсук, рассказали в ГАИ.

Чтобы не наехать на него, водитель принял правее, задел обочину, потерял управление, съехал в кювет и перевернулся.

Правда, избежать наезда на животное ему все равно не удалось – оно погибло. Водитель серьезных травм не получил.

Пассажиров в автомобиле такси не было.

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