Появилось видео, как в Минске у девочки застряла в машинке губа. Вот что делали спасатели

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Опубликовано: 27.06.2023 15:38 , Обновлено: 27.06.2023

В МЧС Минска 26 июня позвонила женщина. Она рассказала, что ее 11-летней дочери нужна помощь.

Когда сотрудники МЧС прибыли к месту, то выяснили, что по неосторожности верхняя губа девочки застряла в электрической машинке для стрижки ногтей, рассказали в ведомстве.

Спасатели при помощи слесарного инструмента и подручных средств освободили ее. Девочка не пострадала.

Ранее Телеграф писал, что появилось видео, как в Гродно на улице разлилась азотная кислота, и что с этим сделали в МЧС:

Появилось видео, как в Гродно на улице разлилась азотная кислота, и что с этим сделали в МЧС