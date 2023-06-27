Появилось видео, как в Минске у девочки застряла в машинке губа. Вот что делали спасатели
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В МЧС Минска 26 июня позвонила женщина. Она рассказала, что ее 11-летней дочери нужна помощь.
Когда сотрудники МЧС прибыли к месту, то выяснили, что по неосторожности верхняя губа девочки застряла в электрической машинке для стрижки ногтей, рассказали в ведомстве.
Спасатели при помощи слесарного инструмента и подручных средств освободили ее. Девочка не пострадала.
Ранее Телеграф писал, что появилось видео, как в Гродно на улице разлилась азотная кислота, и что с этим сделали в МЧС:
Появилось видео, как в Гродно на улице разлилась азотная кислота, и что с этим сделали в МЧС