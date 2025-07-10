В Могилёве развернули штаб комиссии по ЧС после разрушительной ночной грозы

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Опубликовано: 10.07.2025 07:59 , Обновлено: 10.07.2025

Могилевский городской исполнительный комитет созвал комиссию по чрезвычайным ситуациям и развернул оперативный штаб для устранения последствий грозы в ночь с 9 на 10 июля. Именно этот город оказался в эпицентре вчерашнего грозового фронта со шквалистым ветром, порывы которого достигали скорости 23 м/с.

Вырванные с корнем деревья, заваленные обломанные ветками пешеходные дорожки, перегороженные упавшими деревьями улицы, оборванные провода - такую картину можно было наблюдать утром 10 июля. Для устранения этих последствий разгула стихии Могилевский горисполком созвал на оперативное совещание все коммунальные и экстренные службы города, чтобы определить порядок действий.





























“Собирается информация, созданы аварийные бригады по расчистке завалов деревьев, по восстановлению линий электропередач”, - рассказали о работе комиссии по ЧС в Telegram-канале “Могилёв - мой город!” и показали, с чем именно пришлось столкнуться могилёвским коммунальщикам после ночной грозы.

Поделились кадрами печальных последствий и сами горожане, которые утром начали активно постить видео в соцсетях.

Согласно утренней сводке могилёвских энергетиков, от активной грозовой деятельности и шквалистого ветра больше всего пострадал сам Могилёв, однако отключения электроэнергии затронули и другие населенные пункты. Так, по состоянию на 5:00 аварийно-восстановительные бригады продолжали работать в 34 населенных пунктах - отключены были 253 трансформаторных подстанций региона.

На помощь могилёвским энергетикам были направлены бригады из соседних областей - работники РУП “Минскэнерго” и РУП “Гомельэнерго”, в том числе - с дополнительными дизель-генераторными установками, которые позволяют обеспечить электроэнергией потребителей на время ремонтно-восстановительных работ.

Тем временем в Министерство энергетики взяло ситуацию под свой контроль. В ведомстве рассказали, что из-за грозы и шквалистого ветра ночь с 9 на 10 июля отключения электроэнергии зафиксировали в Витебском, Могилёвском регионах и в самом городе Могилёве. По их данным, по состоянию на 6:00 без света оставались более 60 населенных пунктов.

























Ранее Telegraf.news рассказал, что накануне от этого грозового фронта досталось и Витебщине. Так, в районе деревне Вархи, Городокского района предположительно прошел мощный смерч. Во всяком случае, фотографии с места событий намекают именно на это.

На Витебщине прошел мощный смерч