В Могилёве из окна пятого этажа выпал двухлетний мальчик

Опубликовано: 08.01.2025 20:02 , Обновлено: 08.01.2025

В Следственном комитете Беларуси сообщили о трагедии, которая произошла сегодня в Могилёве. Из окна квартиры на пятом этаже выпал двухлетний ребёнок, он погиб. По предварительной информации, мальчик залез на кресло, стоявшее рядом с подоконником, после чего открыл окно и упал.

В ведомстве добавили, что днём 8 января мальчик 2023 года рождения находился дома с мамой и бабушками. Взрослые занимались домашними делами, а ребёнок играл. Спустя какое-то время они обнаружили, что малыш куда-то исчез. После того, как одна из женщин выглянула в окно, она увидела ребёнка, лежащего на земле.

Прямо сейчас на месте происшествия работает следственно-оперативная группа. В СК Беларуси отметили, что все обстоятельства произошедшего будут установлены в ходе проверки Могилёвским межрайонным отделом Следственного комитета.

Ранее Telegraf.news писал, что милиция начала поиск человека, который жёстко расправился с собакой в Лиозненском районе Витебской области. Как сообщил Telegram-канал «Милиция Витебщины», в РОВД обратился местный житель, обнаруживший мёртвое животное в лесополосе.

В Витебской области нашли повешенную собаку. Милиция объявила поиски живодёра

Также мы рассказывали, что в Минске 39-летний мужчина сначала разбил головой чужое авто, на следующий день пошёл звонить по квартирам жилого дома, а когда хозяева одной из них открыли и дали ему позвонить, вместе с телефоном выпрыгнул со второго этажа.

Минчанин разбил чужое авто, попросил незнакомцев позвонить и выпрыгнул с телефоном со 2-го этажа