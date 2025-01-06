Минчанин разбил чужое авто, попросил незнакомцев позвонить и выпрыгнул с телефоном со 2-го этажа

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Опубликовано: 06.01.2025 15:00 , Обновлено: 06.01.2025

В Минске 39-летний мужчина сначала разбил головой чужое авто, на следующий день пошел звонить по квартирам жилого дома, а когда хозяева одной из них открыли и дали ему позвонить, то вместе с телефоном житель столицы выпрыгнул со второго этажа. Что же так подействовало на него, рассказали в милиции.

Там утверждают, что “неоднократно судимый” безработный начал звонить в квартиры жилого дома после употребления наркотиков. “Когда в одной из квартир ему открыли и разрешили воспользоваться смартфоном хозяев, чтобы вызвать скорую помощь, мужчина забрал чужой гаджет и выпрыгнул с ним в окно со второго этажа, после чего скрылся в неизвестном направлении”, - рассказали правоохранители.

Позже сотрудники Первомайского РУВД задержали мужчину. Тогда узнали, что днем ранее он же разбил стекло чужой машины, припаркованной возле дома, [link href=“https://t.me/police_minsk/25187” target=“_blank” rel=“noopener”] утверждают [/link] в милиции Минска. С переданных слов минчанина, свои действия он объяснил наркотическим опьянением.

В отношении мужчины возбудили уголовные дела за хулиганство и грабеж.

Ранее Telegraf.news писал, что милиция Минщины рассказала о рейдах по домам “отдельных категорий граждан” с “применением мер индивидуальной профилактики”. Эти мероприятия запланировали проводить по 8 января.

Милиция Минщины вышла в рейды по домам этих белорусов. Кто на контроле?