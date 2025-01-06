В Витебской области нашли повешенную собаку. Милиция объявила поиски живодёра

Опубликовано: 06.01.2025 14:48 , Обновлено: 06.01.2025

Милиция начала поиск человека, который жёстко расправился с собакой в Лиозненском районе Витебской области. Как сообщил тк-канал «Милиция Витебщины», в РОВД обратился местный житель, обнаруживший мёртвое животное в лесополосе.

Милиция напомила, что за жестокое обращение с животными или их смерть виновные несут ответственность по всей строгости закона.

Правоохранители обратились к белорусам с просьбой сообщить любую информацию, которая может помочь в поиске живодёра, по номеру «102».

Ранее Telegraf.news писал, что в Чашникском районе 62-летний мужчина убил своего щенка за то, что тот стащил со стола кусок мяса и съел его.

«Съел кусок мяса со стола» — Житель Чашникского района убил своего щенка. В СК рассказали, что ему грозит