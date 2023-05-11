В Могилеве троллейбус попал в странную аварию

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Опубликовано: 11.05.2023 10:17 , Обновлено: 11.05.2023

Странное дорожно-транспортное происшествие наблюдали в четверг, 11 мая, жители Могилёва: на улице Космонавтов троллейбус протаранил железное ограждение на разделительной полосе.

Фотографией с места происшествия в телеграм-канале МОГИЛЕВ Live поделился один из очевидцев. Подробностей аварии он не сообщил.

В ГАИ сообщили, что пострадал только водитель. ДТП произошло около 9:40 в Могилеве на улице Космонавтов. 53-летнему водителю троллейбуса по предварительной информации стало плохо за рулем, в результате чего он совершил наезд на ограждения.

Напомним, необычное ДТП с участием общественного транспорта недавно произошло в Витебске. Там трамвай сошёл с рельсов и снёс столб. Тогда ни пассажиры трамвая, ни водитель в результате ДТП не пострадали. Вечером движение трамваев на этом участке пути восстановили.

В Витебске трамвай снёс столб

А 4 апреля в Минске общественный автобус “МАЗ” врезался в осветительную мачту. В результате происшествия шесть пассажиров автобуса пришлось доставить в больницу.

В Минске автобус ушел в занос и врезался в столб — шесть пассажиров увезли в больницу