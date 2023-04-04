В Минске автобус ушел в занос и врезался в столб - шесть пассажиров увезли в больницу

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Опубликовано: 04.04.2023 10:01 , Обновлено: 04.04.2023

В Минске утром 4 апреля произошло ДТП, в результате которого автобус "МАЗ" врезался в осветительную мачту. В результате происшествия шесть пассажиров автобуса пришлось доставить в больницу, сообщили в ГАИ Минска.

ДТП произошло примерно в 0 7:50 на улице Кижеватова. Автобус “MAЗ”, за рулем которого был 47-летний мужчина, двигался по в направлении МКАД, однако в в какой-то момент ушел в занос и врезался в осветительную мачту.

Согласно предварительной информации, озвученной в телеграм-канале “Милиция Минска”, причиной ДТП стало то, что водитель не справился с управлением. Сообщается, что шесть пострадавших блыи “доставлены в медицинское учреждение для обследования”.

“В сложных погодных условиях водитель должен выбрать безопасную скорость движения, учитывать видимость и состояние проезжей части, интенсивность транспортного потока и прогнозировать дорожную ситуацию”, - подчеркнули в ГАИ Минска.