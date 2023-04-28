В Витебске трамвай снёс столб

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Опубликовано: 28.04.2023 07:18 , Обновлено: 28.04.2023

Вечером 27 апреля в Витебске произошло необычное ДТП: в районе дома 21 по улице Смоленской трамвай врезался в столб. Подробности аварии рассказали в Госавтоинспекции Витебской области.

Согласно предварительной информации, озвученной Витебскими правоохранителями в официальном телеграм-канале, инцидент произошёл около 17 часов. Трамвай сошёл с рельсов и снёс столб.

Как сообщили в ГАИ, в результате ДТП ни пассажиры трамвая, ни водитель (мужчина 1992 года рождения) не пострадали. Вечером движение трамваев на этом участке пути восстановили.

В милиции рассказали, что сейчас проводят проверку, устанавливая причины схода трамвая с рельсов, а пассажирам общественного транспорта напомнили, что при движении следует держаться за поручни, чтоб избежать травм в случае резкой остановки и не передвигаться по салону без необходимости.