В Могилеве директора осудили за повышение цен на 10 кусков сыра на 78 копеек

Опубликовано: 19.12.2022 15:41 , Обновлено: 19.12.2022

В Могилеве вынесли первый в стране приговор за повышение цен. Директору сельского магазина дали 2 года лишения свободы с отсрочкой на год.

В суде заявили, что он «умышленно и из корыстных соображений» повысил стоимость сыра сулугуни, чем «подрывал авторитет органов власти», пишет Office Life.

В Могилеве директора магазина обвинили в «подрыве авторитета власти» за повышение цен на сыр

По информации издания, представитель рабочей группы по мониторингу цен заметила, что стоимость сыра в магазине поднялась на 26 копеек за килограмм. Владельцу торговой точки она ничего не предъявляла, а сразу обратилась к чиновникам.

[info_b]Напомним, Александр Лукашенко 7 октября подписал директиву «О недопустимости роста цен» в Беларуси. В ней он обвинил госорганы в том, что они «не приняли своевременных системных мер по исключению необоснованного роста цен и контролю за ценовой дисциплиной». А также запретил повышение цен.[/info_b]

В свою очередь, адвокат в суде заявил, что преступления не было, ведь директор поднял стоимость сыра, потому что производитель («Бабушкина крынка») продал его по новой цене

Защитник также добавил, что владелец магазина выложил всего 10 кусков сыра и сумма превышения составила всего 78 копеек. При этом, продукт до задержания предпринимателя даже не успели продать.

Тем не менее, суд признал бизнесмена виновным и наказал на два года лишения свободы с отсрочкой на год, а также лишил права занимать определенные должности.

Напомним, Александр Лукашенко подписал Закон «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности», в котором прописан размер штрафов за нарушения по ценам для компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Согласно документу, штрафовать теперь должны будут за неуказание в товарно-транспортной накладной или товарной накладной сведений, связанных с установлением цен на товары, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен.