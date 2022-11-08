В Могилеве директора магазина обвинили в "подрыве авторитета власти" за повышение цен на сыр

Опубликовано: 08.11.2022 15:41 , Обновлено: 08.11.2022

В пресс-службе Генпрокуратуры Беларуси сообщили, что в Могилеве направили в суд дело против директора одного из местных магазинов. Прокуроры утверждают, что тот умышленно повысил цену на сыр во время действия декрета №10 о недопустимости роста этих самых цен.

В прокуратуре считают, что директор “из корыстных соображений умышленно установил цену на сыр, превышающую его стоимость на 5 октября 2022 года”.

Работники Могилевской прокуратуры сделали вывод, что “своими действиями обвиняемый причинил существенный вред правам и законным интересам граждан, а также государственным и общественным интересам”. В прокуратуре утверждают, что путем повышения цен на сыр мужчина подрывал “авторитет органов власти при принятии системных мер по исключению необоснованного роста цен”.

Прокуроры открыли против директора магазина уголовное дело по части 2 статьи 424 Уголовного кодекса Республики Беларусь. А затем направили его в суд. На время процесса мужчине разрешили находиться на свободе под подписку о надлежащем поведении.

Ранее Телеграф сообщил, что Комитет государственного контроля (КГК)14 октября сообщил, что в отношении должностных лиц ОАО «Березовский мясоконсервный комбинат» воздуждено уголовное дело за “необоснованное предоставление скидок торговым сетям”. Речь идёт о колбасе для торговых сетей.

КГК Беларуси возбудил дело за скидку на колбасу