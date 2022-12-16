Белорусским магазинам и ИП пообещали штрафовать за цены. На сколько?

Опубликовано: 16.12.2022 09:32 , Обновлено: 16.05.2023

На Национальном правовом интернет-портале 16 декабря опубликовали Закон «Об изменении кодексов по вопросам административной ответственности», в котором прописан размер штрафов за нарушения по ценам для компаний и индивидуальных предпринимателей (ИП).

Документ вступит в силу через 10 дней.

Так, согласно закону, штрафовать теперь должны будут за неуказание в товарно-транспортной накладной или товарной накладной сведений, связанных с установлением цен на товары, в отношении которых осуществляется государственное регулирование цен.

Размер штрафа составит до 20 базовых величин (сейчас до 640 рублей), а для компаний и ИП — до 10% суммы, указанной в этих документах.

Такой же штраф намерены ввести и за недостоверную информацию в таких накладных.

Напомним, Александр Лукашенко Лукашенко подписал закон о введении в Кодекс об Административной ответственности штрафов за отсутствие в накладных сведений о ценах 13 декабря.

Соответствующее положение содержится в новой редакции пункта 13.2: «Нарушение установленного порядка установления (формирования) и (или) применения цен (тарифов).