В минском метро сняли поезд с маршрута и высадили пассажиров. Что случилось?

Опубликовано: 28.02.2025 10:57 , Обновлено: 28.02.2025

В пресс-службе Минского метрополитена сообщили о ЧП, которое произошло сегодня утром, 28 февраля. В 08:28 машинист одного из поездов высадил пассажиров "по техническим причинам", после чего вагон сняли с линии "на обслуживание". Что именно стало причиной инцидента, в организации не уточнили.

Представители столичной подземки добавили, что после того, как людей высадили на платформу, в 08:29 прибыл следующий состав, который и забрал их. Всё случилось на новой станции “Аэродромная”, которая находится на третьей, “зелёной”, ветке минского метро.

“28 февраля в 08:28 на станции метро «Аэродромная» по первому главному пути машинист произвёл высадку пассажиров по техническим причинам. Произведена диспетчерская регулировка движения поездов. Третья линия работает в штатном режиме”, — заверили в пресс-службе.

[info_b]Напомним, три новые станции — “Аэродромная”, “Неморшанский Сад” и “Слуцкий Гостинец” — открыли в декабре 2024 года. Новый участок связал скоростным транспортом жилые районы Курасовщина и Минск-Мир с другими частями города.[/info_b]

Ранее Telegraf.news писал, что в июле прошлого года российское предприятие “Трансмашхолдинг” отправило в Беларусь первый поезд линейки “Минск-2024”, который должен курсировать на третьей, Зеленолужской, линии Минского метрополитена. Специально для белорусской столицы вагоны укоротили.

Российский производитель укоротил вагоны для Минского метро. Зачем?

Также мы рассказывали, что в Минском метрополитене пообещали показывать мультики. Но делать это, по заявлению пресс-службы, будут только в новых поездах, которые недавно получили от завода-изготовителя. Их уже можно было заметить на обкатке на “Зеленолужской” и “Автозаводской” линиях.

В Минском метро пообещали показывать мультики. Где и когда?