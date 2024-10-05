В Минском метро пообещали показывать мультики. Где и когда?

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Опубликовано: 05.10.2024 09:24 , Обновлено: 05.10.2024

Пресс-служба Минского метрополитена сообщила, что планирует показывать мультики. Но делать это будут в новых поездах, которые только недавно получили от завода-изготовителя. Их уже можно было заметить на обкатке на "Зеленолужской" и "Автозаводской" линиях.

“В каждом вагоне смонтированы мониторы, с помощью которых могут демонстрироваться любые видеоролики, в том числе, социальная, общественно-значимая и полезная пассажирам информация”, - похвалились представители Минского метро. И добавили, что планируют “периодически показывать мультфильмы и видеоролики по правилам безопасного поведения в Минском метрополитене, многое другое”.

Там же показали новые поезда изнутри. Вагоны поездов «Минск 2024» могут вместить более 300 человек. Сам состав может разгоняться до 90 километров в час. “Такую скорость поезда на действующих линиях Минского метрополитена не развивают, она ограничена 80 километрами в час”, - уточнили в метрополитене.

































































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Ранее Telegraf.news писал, что Минский метрополитен в скором времени пообещал запустить очередной участок третьей ветки столичной подземки. К запуску готовятся сразу три новых станции, в связи с чем метрополитен объявил массовый набор сотрудников более чем по десятку специальностей. Посмотрели, кого позвали работать в метро, какие зарплаты пообещали и что предложили в рамках гарантированного соцпакета.

Минское метро объявило массовый набор работников на 3 новые станции. Кому пообещали «подъемные»?