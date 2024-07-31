Российский производитель укоротил вагоны для Минского метро. Зачем?

Опубликовано: 31.07.2024 19:54 , Обновлено: 31.07.2024

Российское предприятие "Трансмашхолдинг" отправило в Беларусь первый поезд линейки "Минск-2024", которые будут курсировать в столичном метро. Ожидается, что 6 новых составов появятся на третьей, Зеленолужской, линии Минского метрополитена. По словам производителя, в этот раз поезда сделали короче: это необходимо для точного совмещения дверных проёмов поезда и дверей на платформе.

В пресс-службе “Трансмашхолдинга” сообщили, что вагоны метро «Минск-2024» создавали с использованием деталей российского и белорусского производства. Составы проектировали специально для эксплуатации на Зеленолужской линии Минского метрополитена, где применяются платформенные двери.

“Для точного совмещения проёмов дверей поезда и платформенных дверей, промежуточные вагоны укорочены по длине на 140 мм, а головные – на 70 мм. Также они снащены необходимым оборудованием для синхронизации”, — отметили в пресс-службе “Трансмашхолдинга”.

Кроме того, новые вагоны оборудовали расширенными дверными проёмами (1400 мм) и сквозными межвагонными переходами (шириной до 1500 мм). В салоне установили эргономичные сидения из износостойкой мягкой ткани, “тёплые” поручни, системы с принудительной вентиляцией и обеззараживанием воздуха, а также камеры видеонаблюдения и USB-розетки. В головных вагонах, по словам производителя, установили места для детских колясок и людей с инвалидностью.

“Подвижной состав обеспечен надежной шумо- и теплоизоляцией. Все вагоны нового поезда моторные. Конструкционная скорость – 90 км/ч. Срок службы 30 лет”, — добавили в пресс-службе “Трансмашхолдинга”.

Ранее Telegraf.news писал, что швейцарский производитель железнодорожного подвижного состава Stadler отказался поставлять для Минского метрополитена свои поезда. Причиной стало “санкционное давление коллективного Запада”.

Stadler отказался поставлять поезда для минского метро. Кто его заменит?