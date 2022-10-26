В Минске задержали начальника отдела МТС за слив данных "высокопоставленных лиц"

Опубликовано: 26.10.2022 18:11 , Обновлено: 26.10.2022

Белорусские госСМИ сообщили со ссылкой на источник в ГУБОПиК, что в Минске задержали начальника одного из отделов МТС "за слив личных данных силовиков и некоторых высокопоставленных должностных лиц".

Тг-канал ОНТ сообщил что задержанный работник МТС, действовал “по заданиям из-за рубежа” и передавал конфиденциальные данные из служебной базы компании, которая содержала в том числе личные данные силовиков и чиновников.

ОНТ утверждает, что мужчина действовал на протяжении года и передал данные более чем 100 граждан. Другие подробности пока неизвестны.

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