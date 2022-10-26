Суд в Беларуси признал экстремистским Instagram-аккаунт про татуировки
Суд Ленинского района Бреста признал экстремистским аккаунт в Instagram, где выкладывали фото татуировок. Его внесли в «республиканский список экстремистских материалов», опубликованный на сайте Министерства информации.
Такое решение суд принял 24 октября.
Аккаунт называется «Беларусь на теле». В нем публикуют фото татуировок белорусов — с надписями на белорусском, цветами (васильками), различными символами и не только. Также есть тату с изображением Александра Лукашенко.
Ранее Телеграф писал, что в «Республиканский список экстремистских материалов» на сайте Министерства информации Беларуси внесли стикеры в Телеграме.