Суд в Беларуси признал экстремистским Instagram-аккаунт про татуировки

Опубликовано: 26.10.2022 10:27 , Обновлено: 26.10.2022

Суд Ленинского района Бреста признал экстремистским аккаунт в Instagram, где выкладывали фото татуировок. Его внесли в «республиканский список экстремистских материалов», опубликованный на сайте Министерства информации.

Такое решение суд принял 24 октября.

Аккаунт называется «Беларусь на теле». В нем публикуют фото татуировок белорусов — с надписями на белорусском, цветами (васильками), различными символами и не только. Также есть тату с изображением Александра Лукашенко.

Ранее Телеграф писал, что в «Республиканский список экстремистских материалов» на сайте Министерства информации Беларуси внесли стикеры в Телеграме.

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