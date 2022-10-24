Суд в Минске приговорил пресс-секретаря «А1» Бределева к 4 годам тюрьмы

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Опубликовано: 24.10.2022 10:27 , Обновлено: 24.10.2022

Минский городской суд 24 октября вынес приговор бывшему пресс-секретарю мобильного оператора «А1» Николаю Бределеву. Ему дали 4 года колонии.

Его обвиняли в «финансировании экстремистской деятельности и злоупотреблении служебными полномочиями». Суд был закрытым.

Вот как он теперь выглядит:

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Николая Бределева задержали в середине декабря 2021 года. После этого австрийская компания А1 Telekom Austria, владеющая мобильным оператором А1 в Беларуси сделала заявление:

«Как стало известно в Минске задержан пресс-секретарь A1 Беларусь Николай Бределев. Его обвинили в распространении конфиденциальных данных компании. Кроме того, было опубликовано унизительное видео, содержащее информацию о его личной жизни».

И добавила: «A1 Telekom Austria Group решительно осуждает это вторжение в личную сферу одного из своих сотрудников, поскольку она поддерживает разнообразие и свободу слова на протяжении всей своей деятельности».

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Позже в компании A1 Telekom Austria Group заявили о начале внутренней проверки. Также появилась информация, что Бределева уволили.