В Минске второй раз за месяц во время рейса загорелся автобус

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Опубликовано: 07.04.2025 13:22 , Обновлено: 07.04.2025

В Минске загорелся автобус МАЗ с пассажирами во время рейса. Пожарных вызывать не пришлось: возгорание потушил водитель. Никто не пострадал, а видео с инцидентом попало в TikTok.

На опубликованных кадрах видно, что загорелась печь под двумя сидениями в автобусе. “Ужас, Антон, мы там рядом стояли”, - сказала пассажирка транспорта в ролике. Люди выходили из автобуса.

В “Минсктрансе” госагентству “Минск-Новости” [link href=“https://minsknews.by/v-uruche-zagorelsya-avtobus-voditel-samostoyatelno-potushil-ogon/” target=“_blank” rel=“noopener”] рассказали [/link], что инцидент случился на остановке «Острошицкая» на рейсе № 99, автобус около 23:00 5 апреля ехал в направлении Военной академии. “Произошло возгорание в печи салона автобуса. Водитель оперативно принял меры: остановил транспорт, выпустил пассажиров и самостоятельно ликвидировал возгорание. К счастью, никто не пострадал”, - утверждали на предприятии.

Причины возгорания пока неизвестны, их “устанавливают”, добавили в “Минсктрансе”.

Интересны комментарии к опубликованному в TikTok видео. “Равнодушие людей поражает”, - поделился один комментатор.

“Вот она, молодежь 21 века, вместо того, чтобы помочь водителю, только могут снимать на телефон и ржать”, - считает другая пользовательница.

“Будьте спокойнее, возгорание небольшое, водитель возьмет огнетушитель и потушит. Ваше поколение воспитывало нас, раз на то пошло”, - ответили ей. Кто-то похвалил водителя: “Водитель - красавчик, молодец, все правильно и оперативно. Уважение”.

К слову, меньше месяца назад, 16 марта, также в столице загорелся автобус МАЗ. Но тогда пожар тушили спасатели.

В Минске на Логойском тракте сгорел автобус МАЗ

А ранее Telegraf.news писал, что председатель комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев в январе 2025-го назвал две основные причины возгорания городских автобусов МАЗ. Таких инцидентов с автобусами белорусского производства на улицах российских городов за последние годы случилось больше десятка.

В интервью российскому изданию «Фонтанка» Енокаев заявил, что есть две базовые причины возгорания автобусов: короткое замыкание и устройство гидропривода радиатора. Последнее долгое время, по словам специалиста, было слабым местом и у белорусских автобусов.

«Борьба, как в космической станции» — В России объяснили причины возгорания белорусских МАЗов