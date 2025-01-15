«Борьба, как в космической станции» - В России объяснили причины возгорания белорусских МАЗов

Опубликовано: 15.01.2025 08:10 , Обновлено: 15.01.2025

Председатель Комитета по транспорту Санкт-Петербурга Валентин Енокаев назвал две основные причины возгорания городских автобусов МАЗ. Таких инцидентов с автобусами белорусского производства на улицах российских городов за последние годы наберётся больше десятка.

В интервью российскому изданию “Фонтанка” Енокаев заявил, что существует две базовые причины возгорания автобусов - короткое замыкание и устройство гидропривода радиатора. Последнее долгое время, по словам специалиста, было слабым местом и у белорусских автобусов.

“В чём логика? Есть компоновка автобуса, она не менялась много лет. Есть генератор с определенным объёмом выработки электроэнергии. И есть энергопотребители, число которых за последние годы выросло: медиаэкраны, видеокамеры, платёжные терминалы, навигация, кондиционеры. Тот же самый генератор всех обеспечить не может, идёт борьба за него, как в космической станции, борьба за экономию”, - пояснил Енокаев.

Для того, чтобы улучшить технические показатели этого элемента конструкции автобуса, по словам специалиста, необходимо было изменить их компоновку, а это - “сложный продолжительный процесс”.

“По сути, это конструирование и испытание нового автобуса, за 2 секунды такое не сделать”, - отметил он.

Тем не менее, по словам Енокаева, уже после первых инцидентов с возгораниями в Санкт-Петербурге и разбора причин белорусскому заводу-производителю вице-губернатор российской северной столицы Кирилл Поляков дал поручение внести изменения в конструкции автобусов “для повышения безопасности пассажирских перевозок”. На данный момент, по словам главы питерского комитета по транспорту, МАЗ уже представил модели автобусов с электроприводом вентиляторов.

При этом Енокаев особо подчеркнул, что инциденты с возгоранием белорусских МАЗов не были массовыми, как это может показаться со стороны.

“Конечно, это очень заметные визуально события: автобус, горение, дым. Но статистически — это ничтожная доля от подвижного состава. Причина именно в яркости восприятия”, - озвучил Енокаев свой взгляд на причину повышенного внимания к подобным инцидентам.

Ранее Telegraf.news рассказывал о случаях возгорания белорусских МАЗов в России. О том, что после ряда таких инцидентов в Санкт-Петербург машины пришлось переоборудовать, чтобы они не загорались во время движения, местное предприятие “Пассажиравтотранс” отчиталось ещё летом 2023 года.

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Однако, и после этого инциденты не сошли на нет, а продолжили происходить и в других российских регионах. Так, в феврале 2024 года очередной такой случай прямо на маршруте произошёл в Саратове. А 18 декабря 2024 года лазурный МАЗ полностью выгорел всё в том же Петербурге.

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