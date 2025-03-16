В Минске на Логойском тракте сгорел автобус МАЗ

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Опубликовано: 16.03.2025 18:49 , Обновлено: 17.03.2025

Сегодня, 13 марта, в Советском районе Минска произошло возгорание автобуса. Инцидент случился напротив дома 37 по Логойскому тракту, сообщило МЧС Беларуси в своём Telegram-канале.

На место происшествия оперативно прибыли три единицы техники МЧС. До прибытия спасателей водитель автобуса марки МАЗ пытался самостоятельно справиться с огнём, используя огнетушители.

Возгорание пожарные ликвидировали. Пострадавших в результате происшествия нет.

Причина произошедшего ещё устанавливается.

Фото: МЧС Беларуси

Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, какой огнетушитель выбрать для квартиры или частного дома, чтобы надёжно защитить своё жилье от пожара. Ответ на этот вопрос, поступивший от подписчика, дали в МЧС Беларуси, подчеркнув важность правильного выбора средства пожаротушения.

МЧС Беларуси назвало лучший огнетушитель для дома, но предупредило, в чём подвох