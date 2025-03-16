В Минске на Логойском тракте сгорел автобус МАЗ
Сегодня, 13 марта, в Советском районе Минска произошло возгорание автобуса. Инцидент случился напротив дома 37 по Логойскому тракту, сообщило МЧС Беларуси в своём Telegram-канале.
На место происшествия оперативно прибыли три единицы техники МЧС. До прибытия спасателей водитель автобуса марки МАЗ пытался самостоятельно справиться с огнём, используя огнетушители.
Возгорание пожарные ликвидировали. Пострадавших в результате происшествия нет.
Причина произошедшего ещё устанавливается.
Ранее журналисты Telegraf.news рассказывали, какой огнетушитель выбрать для квартиры или частного дома, чтобы надёжно защитить своё жилье от пожара. Ответ на этот вопрос, поступивший от подписчика, дали в МЧС Беларуси, подчеркнув важность правильного выбора средства пожаротушения.
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