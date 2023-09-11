В Минске водитель въехал в остановку из-за кошки

🎥 Видео

Опубликовано: 11.09.2023 19:17 , Обновлено: 11.09.2023

В понедельник, 11 сентября, в Минске произошло ДТП: водитель из-за кошки въехал в остановку.

Белорусы разогнались в Польше до 170км/ч. Но полиция грозит 5 годами тюрьмы не за это

Предварительно установлено, что 22-летний водитель на автомобиле Rover ехал по улице Южная магистраль. В какой-то момент на дороге появилась кошка. В ГАИ рассказали, что молодой человек не сбавил скорость, из-за чего «автомобиль отбросило на остановочный пункт».

Пострадавших нет.

[info_b]В ГАИ напомнили, что при возникновении препятствия или опасности для движения, которые водитель заметил, он обязан принять меры к снижению скорости движения, вплоть до остановки.[/info_b]

Ранее Телеграф писал о том, что появилось видео, как дети в Минске сильно напугали водителей.

«Одна секунда — и все» — Появилось видео, как дети в Минске сильно напугали водителей