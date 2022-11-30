В Минске трамвай сбил мужчину

Опубликовано: 30.11.2022 13:11 , Обновлено: 30.11.2022

В Минске 30 ноября 59-летнего мужчину сбил трамвай. Об этом сообщили в Следственном комитете.

По данным следствия трамвай ехал на разрешающий сигнал светофора. А вот мужчина переходил дорогу на красный «даже не оглядываясь по сторонам».

Пострадавшего доставили в больницу с травмами.

Ранее Телеграф писал, что в Минске водитель троллейбуса №34 уснул прямо во время движения и наехал не впереди двигавшийся другой троллейбус.

В Минске уснувший водитель троллейбуса въехал в другой троллейбус. 7 человек пострадали

А ранее в сети появилось видео, на котором женщина бросается под колеса автомобиля. Официально ГАИ Могилевской области и УВД ничего не сообщали.

В сеть попало видео, как женщина бросается на автомобиль на трассе под Могилевом