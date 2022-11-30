В Минске трамвай сбил мужчину
В Минске 30 ноября 59-летнего мужчину сбил трамвай. Об этом сообщили в Следственном комитете.
По данным следствия трамвай ехал на разрешающий сигнал светофора. А вот мужчина переходил дорогу на красный «даже не оглядываясь по сторонам».
Пострадавшего доставили в больницу с травмами.
Ранее Телеграф писал, что в Минске водитель троллейбуса №34 уснул прямо во время движения и наехал не впереди двигавшийся другой троллейбус.
В Минске уснувший водитель троллейбуса въехал в другой троллейбус. 7 человек пострадали
А ранее в сети появилось видео, на котором женщина бросается под колеса автомобиля. Официально ГАИ Могилевской области и УВД ничего не сообщали.
В сеть попало видео, как женщина бросается на автомобиль на трассе под Могилевом
Темы: #Происшествия #Беларусь #Минск