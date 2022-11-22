В Минске уснувший водитель троллейбуса въехал в другой троллейбус. 7 человек пострадали

📷 Фото

Опубликовано: 22.11.2022 14:54 , Обновлено: 22.11.2022

В Минской ГАИ рассказали, что утром, в 10:30, на улице Ангарской водитель троллейбуса №34 уснул прямо во время движения и наехал не впереди двигавшийся другой троллейбус.

В результате ДТП травмы получили 7 человек. Их доставили в медучреждение. Судя по фото с места происшествия, удар был серьезный. Передний троллейбус получил значительные повреждения - разбиты стекло, фары, есть вмятины. А у наехвашего и вовсе вмяло переднюю часть, повредив геометрию кузова.

[galereya]

Ранее Телеграф сообщил, что в Следственном комитете Минска сообщили, что 8 ноября погиб пожилой пассажир троллейбуса, который резко затормозил. Но виновником трагедии, предварительно, может стать водитель другой машины.

В Минске пассажир троллейбуса погиб из-за резкого торможения