В сеть попало видео, как женщина бросается на автомобиль на трассе под Могилевом

🎥 Видео

Опубликовано: 08.11.2022 09:43 , Обновлено: 08.11.2022

На youtube-канале Dtp Mogilev появилось видео, на котором женщина бросается под колеса автомобиля. Официально ГАИ Могилевской области и УВД ничего не сообщали.

На видео видно, как неизвестная женщина, стоя на проезжей части, останавливает автомобиль, а потом бросается на него. По заявлениям автора ролика, это случилось утром 7 ноября.

Ранее Телеграф сообщил, что в МЧС сообщили, что 7 ноября в 10:17 произошло ДТП на улице Советских Пограничников в Гродно. Туда немедленно прибыл экипаж спасателей, так как после удара машину так смяло, что водителя можно было достать из автомобиля только с помощью специальных инструментов.

В Гродно водителя пришлось выпиливать из машины