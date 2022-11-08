В сеть попало видео, как женщина бросается на автомобиль на трассе под Могилевом
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На youtube-канале Dtp Mogilev появилось видео, на котором женщина бросается под колеса автомобиля. Официально ГАИ Могилевской области и УВД ничего не сообщали.
На видео видно, как неизвестная женщина, стоя на проезжей части, останавливает автомобиль, а потом бросается на него. По заявлениям автора ролика, это случилось утром 7 ноября.
Ранее Телеграф сообщил, что в МЧС сообщили, что 7 ноября в 10:17 произошло ДТП на улице Советских Пограничников в Гродно. Туда немедленно прибыл экипаж спасателей, так как после удара машину так смяло, что водителя можно было достать из автомобиля только с помощью специальных инструментов.
Темы: #Происшествия #Беларусь #ДТП #Могилев