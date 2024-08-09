В Минске с 6-го этажа выпала 10-летняя девочка - она погибла

Опубликовано: 09.08.2024 12:48 , Обновлено: 09.08.2024

В Минске из окна 6-го этажа выпала 10-летняя девочка. Как сообщили в Следственном комитете (СК), она погибла.

По предварительной информации ведомства, вечером 8 августа ребенок играл с одноклассницей. Когда спускались с 7-го этажа, дети разделились: одна девочка пошла по лестнице, а вторая забралась на балку возле стены здания.

Скриншот: видео СК Беларуси

Как рассказали в СК, школьница присела на выступ, потеряв равновесие, оперлась на оконный проем и выпала на козырек второго этажа. От полученных травм девочка скончалась на месте.

Следователи напомнили родителям, что крайне важно:

не оставлять малолетних без присмотра даже на короткое время,

установить на все окна в квартире специальные запирающие устройства и пользоваться ими,

пояснить детям простые правила безопасности.

Подробно об опасностях, которые грозят детям летом, рассказывала Генеральная прокуратура Беларуси. Кроме купания на водоемах, катания на велосипедах и самокатах, опасность представляют также «флэты», «вписки» и не только.

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Ранее Telegraf.news сообщал, что в Светлогорске Гомельской области полуторогодовалый ребенок, оставшись один в комнате, выпал с 9-го этажа жилого дома на дерево, однако выжил.

В Светлогорске полуторогодовалый мальчик выпал с 9-го этажа и выжил