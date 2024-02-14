В Минске при столкновении трёх легковушек пострадали двое детей

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Опубликовано: 14.02.2024 08:39 , Обновлено: 14.02.2024

Вечером 13 февраля в Минске произошла авария, в которой столкнулись три легковых авто - Kia, Lexus и BMW. В результате ДТП пострадали два ребёнка - 6 и 9 лет, которых на "скорой" увезли в больницу на обследование.

Авария произошла около 20:45 вблизи дома №1 по улице Мележа. По информации столичной Госавтоинспекции, её виновником стал 37-летний водитель Kia, который при перестроении “не убедился в безопасности своего маневра”, в результате чего столкнулся с Lexus и BMW.

Судя по кадрам с места ДТП, опубликованным в официальном телеграм-канале УГАИ ГУВД Мингорисполкома, одну из машин от удара вынесло за пределы проезжей части на тротуар, другая врезалась прямо в фонарный столб.

В ГАИ особо отметили, что только один из пострадавших детей находился в машине в специальном детском удерживающим устройстве. О травмах у других участников ДТП в ведомстве не сообщили.

В связи с ДТП в ГАИ призвали водителей-родителей “серьезно отнестись к безопасности своих детей” и всегда использовать при их перевозке специальные удерживающие устройства, которые должны при этом соответствовать их весу и росту, а также не пренебрегать ремнями безопасности.

Кроме того, в ГАИ напомнили о необходимости “быть предельно осторожными” за рублём, а также “концентрировать свое внимание на соблюдении ПДД и осознавать возможные опасности при совершении манёвров”.

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