ГАИ запустила квадрокоптеры в одной из областей Беларуси. Кого ловят?

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Опубликовано: 13.02.2024 10:10 , Обновлено: 13.02.2024

Белорусская Госавтоинспекция в очередной раз прибегла к помощи квадрокоптеров в ходе рейдовых спецмероприятий. На этот раз винтокрылые гаджеты инспекторы запустили в Лиде Гродненской области и пообещали регулярно проводить такие "воздушные рейды" и в других районах региона.

Видео того, как сотрудники ГАИ используют квадрокоптеры в ходе тематических рейдов по выявлению нарушителей ПДД, а также показаны кадры с нарушениями, снятые квадрокоптером, опубликовали в официальной группе ГАИ УВД Гродненского облисполкома в соцсети ВКонтакте.

“Особое внимание было уделено предоставлению водителями преимущества пешеходам, уязвимым участникам дорожного движения, а также нарушению правил обгона”, - рассказали в ГАИ.

Там отчитались, что в ходе данного рейда инспекторам удалось пресечь более 10 нарушений правил на дороге, в частности:

5 случаев непредоставления преимущества пешеходам на пешеходных переходах;

2 нарушения со стороны пешеходов.

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Между тем, в самом Гродно ГАИ усилила контроль за пешеходными переходами: у нерегулируемых и аварийно-опасных переходов по утрам и вечерам решили выставлять дежурные наряды. Причиной усиления контроля стали участившиеся ДТП с пожилыми людьми: только за 6 недель 2024 года в городе зафиксировали уже четыре таких случая. Два пенсионера погибли, два - получили травмы, сообщил местный телеканал “Гродно Плюс”.

“Настоятельно рекомендуем водителям быть предельно внимательными при подъезде к пешеходному переходу, снижать скорость даже, если на первый взгляд, там никого нет. В свою очередь пешеходам следует перед переходом дороги убедиться, что весь транспорт пропускает вас, и только тогда продолжать движение”, - дала рекомендации инспектор отделения агитации и пропаганды Гродненской ГАИ Екатерина Фучеджи и напомнила о необходимости “обозначить себя световозвращающими элементами” в тёмное время суток.

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Напомним, в Минске и Гомеле в настоящее время ГАИ проводит комплекс профилактических мероприятий под названием “Такси”, а всем родителям на этой неделе ГАИ рекомендовала в очередной раз “обратить внимание детей на безопасное поведение на дороге” в связи с тем, что уже на следующей неделе ученики I и II классов белорусских школ уйдут на дополнительные каникулы, а следовательно, число малолетних пешеходов на дорогах возрастет. Они продлятся с 19 по 25 февраля.

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