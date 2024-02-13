ГАИ в Минске решила провести проверку умений водителей. Что попросили сделать?

🎥 Видео

Опубликовано: 13.02.2024 19:56 , Обновлено: 13.02.2024

Во вторник, 13 февраля, в Минске на улице Машиностроителей инспекторы ГАИ останавливали автомобили. И помимо документов проверяли наличие исправных огнетушителей. Оказалось, не все водители об этом позаботились, а если и имели огнетушители, то не всегда рабочие. Для желающих автовладельцев спасатели провели мастер-классы по использованию огнетушителей.

Только в Заводском районе столицы в этом году горели три автомобиля, рассказали в УГАИ Мингорисполкома. Причины таких пожаров были разные: ДТП, нарушение правил технической эксплуатации авто, поджог, неосторожное обращение с огнем… Современный автомобиль может быстро выгореть, напомнили в инспекции. Единственный шанс спасти свое имущество – постараться потушить возгорание самостоятельно на начальной стадии. Вот здесь и пригодится огнетушитель, который должен быть под рукой у каждого автомобилиста.

ГАИ запустила квадрокоптеры в одной из областей Беларуси. Кого ловят?

«Хранить исправный огнетушитель необходимо в салоне автомобиля, чтобы он всегда был под рукой. Как только почувствовали в салоне запах бензина, горелой резины, немедленно остановитесь, высадите пассажиров и выясните причину. Помните, что тушить двигатель водой нельзя! Вода может вызвать короткое замыкание электропроводки или распространение горящего бензина. Обязательно позвоните в МЧС по телефону 101 или 112, затем подготовьте средства пожаротушения. Осторожно приоткрыв капот, примите меры по тушению возгорания. Если справиться с огнем не удается, отойдите от машины на безопасное расстояние и доверьте эту работу спасателям», – пояснила очередность действие при нестандартной ситуации старший инспектор по агитации и пропаганде ОГАИ Заводского РУВД Минска Анастасия Забавская.

Ранее Телеграф писал, что ГАИ Минска обратилась к взрослым белорусам с просьбой выполнить одну задачу. По словам представителей Госавтоинспекции, родители должны в очередной раз “обратить внимание детей на безопасное поведение на дороге”.

ГАИ поставила белорусам «задачу» на новую рабочую неделю