В Минске появились спецпатрули. Когда и где запустят дроны и установят 30 тыс камер?

Опубликовано: 29.04.2023 08:55 , Обновлено: 29.04.2023

Начальник минской милиции генерал Михаил Гриб заявил, что в столице с 2022 года действуют спецотряды патрульных. А в 2023 году над городом будут кружить квадрокоптеры. Зачем?

“В прошлом году значительные перемены претерпела организация работы патрульно-постовой службы милиции: подразделения получили статус специальных. Благодаря этому в графике появились более регулярные и продуманные до мелочей занятия по огневой, тактической, специальной и физической подготовке, которые проходят в том числе на базе ОМОНа ГУВД”, - заявил он.

По его словам, сотрудники этих отрядов перешли на форму нового образца, “экипировались усовершенствованными кобурой и разгрузочным ремнем”. Михаил Гриб рассказал, что одному из спецпатрульных это “спасло жизнь”.

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Начальник столичной милиции сообщил, что в ближайшие месяцы на базах РУВД появятся подразделения, специализирующиеся на работе с беспилотными летательными аппаратами. Что будут делать дроны, Михаил Гриб не уточнил.

Зато, по его словам, в Минске уже действует около 6 тыс камер, но в столичной милиции хотят увеличить их количество в пять раз. “Наращиваем число камер, которые помогают обеспечивать безопасность в городе: на апрель в столице их установлено уже более шести тысяч, создаются условия для развития сети до 30 тысяч”, - заявил Михаил Гриб.

По его словам, в 2023 году также изменится формат работы силовиков на улицах Зыбицкой и Революционной в Центральном районе. В милиции считают, что “в местных развлекательных заведениях совершено минимум в четыре раза больше правонарушений, чем в иных общественных местах любого другого района Минска”. Что конкретно будут делать силовики в этом районе столицы, он не уточнил.

Всего, по его словам, в 2022-м число преступлений в Минске “действительно возросло”. Михаил Гриб настаивает, что “в значительной степени - за счет мошенничеств по схеме «Алло, мама!».

“Также на кривую преступности в столице повлияла популяризация сервисов каршеринга. Во всех районах выявлялись случаи, когда арендные автомобили брались напрокат по чужим или подложным документам, - данные деяния квалифицированы как угон”, - рассказал начальник милиции Минска.

Вспомнил он и том, что исследовательский портал Numbeo включил Минск в топ-20 самых криминальных городов Европы. Однако заявил, что милиция лучше знает, что происходит в столице Беларуси, чем иностранные эксперты: “Жить и отдыхать здесь безопасно”. По его словам,за первый квартал “суммарное количество особо тяжких и тяжких ушло в минус более чем на 15%”.

Ранее Телеграф сообщил, что в пресс-службе МВД Беларуси сообщили, что в Республике с декабря 2022 года единая система видеонаблюдения заработала “в новом формате”. По этому поводу в Мингорисполкоме прошло совещание с участием главы МВД, замов и чиновников.

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