На улицах Минска появились люди в синих жилетах. Что могут сделать с прохожими?

Опубликовано: 28.04.2023 09:23 , Обновлено: 28.04.2023

Возле столичных пешеходных переходов появились люди в синих жилетах со светоотражающими элементами и надписями «Бяспека. Security». В Госавтоинспекции Минска рассказали, кто это и зачем они там стоят.

Оказывается, это члены добровольной дружины. Они «несут службу в рамках профилактических мер по предупреждению травматизма уязвимых участников дорожного движения», сообщили в ГАИ.

В частности, в пятницу 28 апреля дружинников поставили дежурить у пешеходных переходов в Октябрьском районе Минска.

[info_b]В Госавтоинспекции напомнили, что «в большинстве дорожно-транспортных происшествий, происходящих на пешеходных переходах, виновны водители, нарушившие Правила дорожного движения». Поэтому посоветовали пешеходам перед тем, как выйти на ппереход, убедиться, что транспортные средства остановились и пропускают их.[/info_b]

Что имеют право делать дружинники?

О деятельности добровольной дружины написано в законе Беларуси «Об участии граждан в охране правопорядка».

Согласно статье 11, основная задача ее членов — «содействовать правоохранительным органам, органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям, пограничным войскам в охране правопорядка». В том числе участвовать в обеспечении безопасности дорожного движения.

А в статье 17 прописано, что имеют право делать члены добровольной дружины при выполнении функций по участию в охране правопорядка:

требовать соблюдения правопорядка, прекращения правонарушений или действий, препятствующих выполнению им функций члена добровольной дружины;

пресекать правонарушения, задерживать и передавать в правоохранительные органы правонарушителей;

и передавать в правоохранительные органы правонарушителей; при пресечении правонарушений изымать (в установленном порядке) у правонарушителей в отсутствие сотрудников органов орудия совершения правонарушений или другие предметы, которые могут угрожать личной безопасности члена добровольной дружины или других лиц. После чего незамедлительно передавать предметы сотрудникам органов.

(в установленном порядке) у правонарушителей в отсутствие сотрудников органов совершения правонарушений или другие предметы, которые могут угрожать личной безопасности члена добровольной дружины или других лиц. После чего незамедлительно передавать предметы сотрудникам органов. входить в клубы, кинотеатры, на стадионы, в другие общественные места и помещения с согласия владельца или уполномоченного им лица для преследования скрывающихся правонарушителей или пресечения правонарушений;

участвовать в оцеплении (блокировании) участков местности, пропускного режима при действиях в условиях чрезвычайных ситуаций, при пресечении групповых нарушений правопорядка, проведении массовых мероприятий, мероприятий по охране и защите госграницы, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по решению уполномоченных должностных лиц республиканских органов государственного управления, органов местного управления и самоуправления;

участков местности, пропускного режима при действиях в условиях чрезвычайных ситуаций, при пресечении групповых нарушений правопорядка, проведении массовых мероприятий, мероприятий по охране и защите госграницы, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по решению уполномоченных должностных лиц республиканских органов государственного управления, органов местного управления и самоуправления; пользоваться бесплатно телефонами и иными средствами связи, принадлежащими юрлицам, для связи с органами в случаях, не терпящих отлагательства;

и иными средствами связи, принадлежащими юрлицам, для связи с органами в случаях, не терпящих отлагательства; использовать транспортные средства юрлиц и граждан (кроме транспортных средств, принадлежащих дипломатическим, консульским и иным представительствам иностранных государств, а также международным организациям, и транспортных средств специального назначения) для доставления в организации здравоохранения лиц, пострадавших от несчастных случаев или правонарушений и нуждающихся в срочной медицинской помощи;

(кроме транспортных средств, принадлежащих дипломатическим, консульским и иным представительствам иностранных государств, а также международным организациям, и транспортных средств специального назначения) для доставления в организации здравоохранения лиц, пострадавших от несчастных случаев или правонарушений и нуждающихся в срочной медицинской помощи; применять к правонарушителям физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных законом.

В статье 18 прописаны условия и пределы применения физической силы членом добровольной дружины.

Подробнее о правах и обязанностях добровольных дружинников можно почитать по ссылке (глава 3 закона «Об участии граждан в охране правопорядка»).