На улицах Минска появились люди в синих жилетах. Что могут сделать с прохожими?
Возле столичных пешеходных переходов появились люди в синих жилетах со светоотражающими элементами и надписями «Бяспека. Security». В Госавтоинспекции Минска рассказали, кто это и зачем они там стоят.
Оказывается, это члены добровольной дружины. Они «несут службу в рамках профилактических мер по предупреждению травматизма уязвимых участников дорожного движения», сообщили в ГАИ.
В частности, в пятницу 28 апреля дружинников поставили дежурить у пешеходных переходов в Октябрьском районе Минска.
[info_b]В Госавтоинспекции напомнили, что «в большинстве дорожно-транспортных происшествий, происходящих на пешеходных переходах, виновны водители, нарушившие Правила дорожного движения». Поэтому посоветовали пешеходам перед тем, как выйти на ппереход, убедиться, что транспортные средства остановились и пропускают их.[/info_b]
Что имеют право делать дружинники?
О деятельности добровольной дружины написано в законе Беларуси «Об участии граждан в охране правопорядка».
Согласно статье 11, основная задача ее членов — «содействовать правоохранительным органам, органам и подразделениям по чрезвычайным ситуациям, пограничным войскам в охране правопорядка». В том числе участвовать в обеспечении безопасности дорожного движения.
А в статье 17 прописано, что имеют право делать члены добровольной дружины при выполнении функций по участию в охране правопорядка:
- требовать соблюдения правопорядка, прекращения правонарушений или действий, препятствующих выполнению им функций члена добровольной дружины;
- пресекать правонарушения, задерживать и передавать в правоохранительные органы правонарушителей;
- при пресечении правонарушений изымать (в установленном порядке) у правонарушителей в отсутствие сотрудников органов орудия совершения правонарушений или другие предметы, которые могут угрожать личной безопасности члена добровольной дружины или других лиц. После чего незамедлительно передавать предметы сотрудникам органов.
- входить в клубы, кинотеатры, на стадионы, в другие общественные места и помещения с согласия владельца или уполномоченного им лица для преследования скрывающихся правонарушителей или пресечения правонарушений;
- участвовать в оцеплении (блокировании) участков местности, пропускного режима при действиях в условиях чрезвычайных ситуаций, при пресечении групповых нарушений правопорядка, проведении массовых мероприятий, мероприятий по охране и защите госграницы, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций по решению уполномоченных должностных лиц республиканских органов государственного управления, органов местного управления и самоуправления;
- пользоваться бесплатно телефонами и иными средствами связи, принадлежащими юрлицам, для связи с органами в случаях, не терпящих отлагательства;
- использовать транспортные средства юрлиц и граждан (кроме транспортных средств, принадлежащих дипломатическим, консульским и иным представительствам иностранных государств, а также международным организациям, и транспортных средств специального назначения) для доставления в организации здравоохранения лиц, пострадавших от несчастных случаев или правонарушений и нуждающихся в срочной медицинской помощи;
- применять к правонарушителям физическую силу в случаях и порядке, предусмотренных законом.
В статье 18 прописаны условия и пределы применения физической силы членом добровольной дружины.
Подробнее о правах и обязанностях добровольных дружинников можно почитать по ссылке (глава 3 закона «Об участии граждан в охране правопорядка»).