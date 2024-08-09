В Минске на ж/д путях произошла утечка бензилхлорида. В МЧС рассказали подробности

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Опубликовано: 09.08.2024 19:52 , Обновлено: 09.08.2024

В Минске на железнодорожных путях около улицы Казинца 9 августа произошла течь раствора бензилхлорида. Как рассказали в МЧС, он потек из контейнера при формировании состава поезда.

Инцидент произошел в 14:30, в 15:50 работники “Белорусской железной дороги” перевезли вагон на станцию “Минск-сортировочный”, чтобы устранить течь, рассказали в МЧС.

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Бензилхлорид - это бесцветная жидкость с очень резким запахом. Ее применяют как промежуточное химическое соединение при производстве определенных красителей и фармацевтических продуктов, а также в качестве проявителя фотографий.

При вдыхании бензилхлорида человеком может произойти сильное раздражение верхних дыхательных путей, кожи, глаз, слизистых оболочек, отек легких.

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Скриншот: видео МЧС Беларуси

Как рассказали в МЧС, работники ведомства обеспечили бесперебойную подачу воды для охлаждения контейнера со 100°C до 23°C и осаждения паров вещества. Затем контейнер вскрыли и начали извлекать емкости.

По информации МЧС, никто не пострадал, людей не эвакуировали. “Угрозы жизни и здоровью населения нет”, - проинформировали в ведомстве.

Скриншот: видео МЧС Беларуси

Причина случившегося пока неизвестна, но у специалистов есть версия: при транспортировке контейнера с бензилхлоридом нарушилась целостность емкости.

Ранее Telegraf.news сообщал, что на Брестском мясокомбинате произошла утечка аммиака в марте 2024 года. Прибывшие на место ЧП подразделения МЧС установили, что источник течи — повреждение участка трубопровода компрессорной установки.

На Брестском мясокомбинате произошла утечка аммиака

Также мы писали, что Гродненское областное управление МЧС показало, как спасатели ликвидировали разлив аммиака на Лидском молочно-консервном комбинате в июне.

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