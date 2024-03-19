На Брестском мясокомбинате произошла утечка аммиака

🎥 Видео

Опубликовано: 19.03.2024 07:16 , Обновлено: 19.03.2024

В Министерстве по чрезвычайным ситуациям вечером в понедельник, 18 марта, сообщили об утечке аммиака на территории Брестского мясокомбината.

Прибывшие на место ЧП подразделения МЧС установили, что источник утечки - повреждение участка трубопровода компрессорной установки. Спасателям пришлось перекрыть его с двух сторон, после чего сотрудники мясокомбината смогли провести комплекс мероприятий по вакуумированию поврежденного участка.

По данным МЧС, в ликвидации утечки потенциально опасного вещества задействовали 11 единиц техники и 39 спасателей, а также самих работников предприятия и службы взаимодействия.

В ведомстве подчеркнули, что после ликвидации утечки концентрация паров аммиака в воздухе на территории комбината и за его пределами оставалась в норме.

Там также сообщили, что в результате ЧП пострадавших среди сотрудников предприятия нет, а сам технологический процесс на мясокомбинате не был нарушен.

В настоящее время специалисты устанавливают причину инцидента.

Напомним, на днях ЧП произошло на территории ОАО “Беларуськалий” в Солигорске Минской области. Там пожар вспыхнул в в сушильном помещении, где переодеваются сотрудники, в здании административно-бытового корпуса.

МЧС сообщило о возгорании на территории «Беларуськалия»

А в январе спасателям пришлось тушить пожар, вспыхнувший на территории филиала «Оршанский хлебозавод» ОАО «Витебскхлебпром». Там загорелся металлический вентиляционный короб печи расстойно-печного агрегата хлебобулочного участка.

На хлебозавод в Орше приехали спасатели. Что случилось?