На Брестском мясокомбинате произошла утечка аммиака
В Министерстве по чрезвычайным ситуациям вечером в понедельник, 18 марта, сообщили об утечке аммиака на территории Брестского мясокомбината.
Прибывшие на место ЧП подразделения МЧС установили, что источник утечки - повреждение участка трубопровода компрессорной установки. Спасателям пришлось перекрыть его с двух сторон, после чего сотрудники мясокомбината смогли провести комплекс мероприятий по вакуумированию поврежденного участка.
По данным МЧС, в ликвидации утечки потенциально опасного вещества задействовали 11 единиц техники и 39 спасателей, а также самих работников предприятия и службы взаимодействия.
В ведомстве подчеркнули, что после ликвидации утечки концентрация паров аммиака в воздухе на территории комбината и за его пределами оставалась в норме.
Там также сообщили, что в результате ЧП пострадавших среди сотрудников предприятия нет, а сам технологический процесс на мясокомбинате не был нарушен.
В настоящее время специалисты устанавливают причину инцидента.
Напомним, на днях ЧП произошло на территории ОАО “Беларуськалий” в Солигорске Минской области. Там пожар вспыхнул в в сушильном помещении, где переодеваются сотрудники, в здании административно-бытового корпуса.
МЧС сообщило о возгорании на территории «Беларуськалия»
А в январе спасателям пришлось тушить пожар, вспыхнувший на территории филиала «Оршанский хлебозавод» ОАО «Витебскхлебпром». Там загорелся металлический вентиляционный короб печи расстойно-печного агрегата хлебобулочного участка.