"Человек оказался в зоне поражения" - МЧС показало ликвидацию "течи аммиака" на Лидском МКК

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Опубликовано: 03.06.2024 14:26 , Обновлено: 03.06.2024

Гродненское областное управление МЧС показало, как спасатели ликвидировали разлив аммиака на Лидском молочно-консервном комбинате.

Операцию провели в рамках тактико-специальных учений на предприятии. По сценарию, в процессе дозаправки технологической системы аммиаком разорвался заправочный шланг и вылилось вещество.

Работники завода стали эвакуировать людей, но один человек оказался в зоне поражения, и ему потребовалась помощь спасателей, рассказали в МЧС.

Фото: Гродненское областное управление МЧС

Фото: Гродненское областное управление МЧС

“В считанные минуты подразделения МЧС прибыли к месту ЧП и приступили к устранению течи аммиака. Звено радиационно-химической службы провело разведку и при помощи специального оборудования организовало систему орошения аммиачного облака, чтобы оно не распространилось за пределы предприятия”, - сообщили в ведомстве.

Фото: Гродненское областное управление МЧС

Фото: Гродненское областное управление МЧС

Там дополнили, что учения провели с целью проверить готовность сил и средств гарнизона и персонала МКК к реагированию на различные ЧС, которые возможны на предприятии.

Фото: Гродненское областное управление МЧС

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