В милиции предупредили, за просмотр каких фото с банковских карт белорусов "спишут все деньги"

Опубликовано: 11.01.2025 11:19 , Обновлено: 11.01.2025

В милиции предупредили белорусов о двух новых схемах мошенничества, которые стали активно использоваться в последнее время. С их помощью мошенники могут лишить человека всех денег на банковской карте, при этом "приманкой" служат обычные фотографии.

Это одна из модификаций “фишинговых” схем мошенничества, пояснили авторы Telegram-канала “Милиция Беларуси. Мы – НА СТРАЖЕ”. Её жертвами могут стать пользователи этого популярного мессенджера, особенно те, кто часто публикует свои снимки в соцсетях.

Суть преступной схемы заключается в следующем: человеку в “личку” приходит запрос якобы от начинающего фотографа с предложением поучаствовать в бесплатной фотосессии - “для наработки портфолио”. В случае согласия псевдофотограф отправляет “модели” ссылку на закрытый Telegram-канал, где якобы представлено портфолио фотографа.

На самом деле же человек, переходя по ссылке, оказывается на фишинговой странице, которая имитирует авторизацию в мессенджере. Если на этом этапе ввести свой номер телефона, пароль и код подтверждения, эти данные напрямую попадут в руки мошенников, а чат попросту удалят, заметая следы.

Похожую схему в Telegram мошенники также активно используют со свадебными фотографиями.

“Одной жительнице похожий файл отправила подруга. После клика фотографии не появились, зато с карты владелицы сняли все деньги, сделали несколько переводов и две покупки на маркетплейсе. Как окажется позже, подруга никаких ссылок девушке не отправляла”, - рассказали об одном из таких случаев в канале правоохранителей.

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Ранее Telegraf.news рассказал о ещё одной мошеннической схеме, в которой используются “троянские фото”. В этом случае пользователи Telegram могут получить сообщение с текстом “Привет! Это ты на фото?”. А когда человек попытается скачать изображение, в его телефон может проникнуть вирус троян.

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