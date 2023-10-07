"А сейчас как? Все устраивает?" - Белорусы поделились фото и видео последствий шторма. Сотни населенных пунктов остались без света
В Минэнерго Беларуси сообщили, что 7 октября непогода оставила без электричества сотни деревень и других населенных пунктов. Ветер также валил деревья и ломал крыши. А белорусы поделились впечатлениями от стихии. Мнения, кстати, разделились.
В ведомстве сообщили, что энергетики перешли на усиленный режим работы в условиях сильного ветра. Для этого были сформированы 72 аварийные бригады и привлечены 69 единиц техники.
В Минэнерго уточнили, что последствия прохождения над Беларусью особенно ощутили жители Минской, Гродненской и Витебской областях.
[link href=“https://www.tiktok.com/@ostrovets_live?refer=embed” target=“_blank” title=“@ostrovets_live” rel=“noopener”] @ostrovets_live [/link] Последствия ветра ? Будьте острожны и внимательны возле деревьев! Жалко березку ? Так скоро ничего и не останется… • [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86?refer=embed” title=“островец” target=“_blank” rel=“noopener”] #островец [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80?refer=embed” title=“ветер” target=“_blank” rel=“noopener”] #ветер [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%87%D0%BF?refer=embed” title=“чп” target=“_blank” rel=“noopener”] #чп [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F?refer=embed” title=“деревья” target=“_blank” rel=“noopener”] #деревья [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5?refer=embed” title=“поломанные” target=“_blank” rel=“noopener”] #поломанные [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE?refer=embed” title=“опасно” target=“_blank” rel=“noopener”] #опасно [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE?refer=embed” title=“осторожно” target=“_blank” rel=“noopener”] #осторожно [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0?refer=embed” title=“береза” target=“_blank” rel=“noopener”] #береза [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2?refer=embed” title=“городатомщиков” target=“_blank” rel=“noopener”] #городатомщиков [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BA?refer=embed” title=“тикток” target=“_blank” rel=“noopener”] #тикток [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD?refer=embed” title=“ураган” target=“_blank” rel=“noopener”] #ураган [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%8F?refer=embed” title=“стихия” target=“_blank” rel=“noopener”] #стихия [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B?refer=embed” title=“будьтеосторожны” target=“_blank” rel=“noopener”] #будьтеосторожны [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Spooky-quiet-scary-atmosphere-piano-songs-6817208513685620738?refer=embed” target=“_blank” title=”♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound” rel=“noopener”] ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound [/link]
За день энергетики сумели восстановите электроснабжение в 340 населенных пунктах. “Больше всего пострадали Молодечненский, Борисовский, Минский, Глубокский, Полоцкий, Новогрудский, Ивьевский районы”, - сообщили в министерстве.
[link href=“https://www.tiktok.com/@kava_ksena?refer=embed” target=“_blank” title=“@kava_ksena” rel=“noopener”] @kava_ksena [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80?refer=embed” title=“ветер” target=“_blank” rel=“noopener”] #ветер [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA?refer=embed” title=“рынок” target=“_blank” rel=“noopener”] #рынок [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“рынокбеларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #рынокбеларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D1%86%D0%B5%D0%BF%D1%82?refer=embed” title=“рецепт” target=“_blank” rel=“noopener”] #рецепт [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%88%D0%BD%D0%B8%D0%B9%D1%81%D1%8B%D1%80?refer=embed” title=“домашнийсыр” target=“_blank” rel=“noopener”] #домашнийсыр [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BF?refer=embed” title=“пп” target=“_blank” rel=“noopener”] #пп [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B5?refer=embed” title=“усесвае” target=“_blank” rel=“noopener”] #усесвае [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%9E%D1%81%D1%91%D1%81%D0%B2%D0%B0%D1%91?refer=embed” title=“ўсёсваё” target=“_blank” rel=“noopener”] #ўсёсваё [/link][link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D1%8B%D0%BD%D0%BE%D0%BA%D1%83%D1%81%D0%B5%D1%81%D0%B2%D0%B0%D0%B5?refer=embed” title=“рынокусесвае” target=“_blank” rel=“noopener”] #рынокусесвае [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7287223297304365830?refer=embed” target=“_blank” title=”♬ оригинальный звук - Ксения Вятская” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Ксения Вятская [/link]
Однако к вечеру без света все ещё оставались 296 населенных пункта. “Принимаются меры для проведения восстановительных работ в максимально сжатые сроки”, - заверили в Минэнерго.
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В Гродноэнеро рассказали, что в этой области больше всего пострадали Новогрудский, Ивьевский, Кореличский, Слонимский, Дятловский и Щучинский районы.
“Сейчас нормально. Свежо”
Тем временем в соцсетях появились видео и фото последствий шторма. Из Минска и Гродно приходят сообщения о поваленных деревьях и пострадавших машинах. А под Новогрудком водителям даже пришлось преодолевать песчаную бурю.
[link href=“https://www.tiktok.com/@aprilosmartus?refer=embed” target=“_blank” title=“@aprilosmartus” rel=“noopener”] @aprilosmartus [/link] Песчаная буря возле Новогрудка. И вдоль трассы м1 [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C%D1%81%D0%B5%D0%B9%D1%87%D0%B0%D1%81?refer=embed” title=“беларусьсейчас” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусьсейчас [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80?refer=embed” title=“ветер” target=“_blank” rel=“noopener”] #ветер [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%B5%D1%81%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D1%8F%D0%B1%D1%83%D1%80%D1%8F?refer=embed” title=“песчанаябуря” target=“_blank” rel=“noopener”] #песчанаябуря [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%80%D0%B5%D0%BA?refer=embed” title=“рек” target=“_blank” rel=“noopener”] #рек [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7287235598513949445?refer=embed” target=“_blank” title=”♬ оригинальный звук - Anat” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Anat [/link]
Один из подписчиков TikTok даже записал обращение к белорусам. “Обращаюсь ко всем, кому было жарко. А сейчас как? Все нормально? Все устраивает?” - задал он, видимо, риторический вопрос на видео со штормовым ветром (Кстати, температуру-то циклон в Беларуси сильно не понизил).
[link href=“https://www.tiktok.com/@vikaa_pikaa1?refer=embed” target=“_blank” title=“@vikaa_pikaa1” rel=“noopener”] @vikaa_pikaa1 [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0?refer=embed” title=“погода” target=“_blank” rel=“noopener”] #погода [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%8C?refer=embed” title=“осень” target=“_blank” rel=“noopener”] #осень [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80?refer=embed” title=“ветер” target=“_blank” rel=“noopener”] #ветер [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7286872142188497666?refer=embed” target=“_blank” title=”♬ оригинальный звук - Garik.ugarik” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - Garik.ugarik [/link]
Однако в комментариях к его видео многие белорусы были неумолимы:
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Вообще супер.
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Сейчас нормально. Свежо
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Супер погода!
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Нормально…обожаю осень..любимое время года.
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Наконец-то закончилось это лето и жара. Обожаю осень и прохладу, жара ? бесит.
Впрочем владельцы пострадавших машин и домов навряд ли согласились бы с такими оценками.
[link href=“https://www.tiktok.com/@olga_shaidulina?refer=embed” target=“_blank” title=“@olga_shaidulina” rel=“noopener”] @olga_shaidulina [/link] Минское море сеголня буянит ??️?️ 7.10.2023 [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5%D0%BC%D0%BE%D1%80%D0%B5?refer=embed” title=“минскоеморе” target=“_blank” rel=“noopener”] #минскоеморе [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA?refer=embed” title=“минск” target=“_blank” rel=“noopener”] #минск [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80?refer=embed” title=“ветер” target=“_blank” rel=“noopener”] #ветер [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/оригинальный-звук-7287190229202160390?refer=embed” target=“_blank” title=”♬ оригинальный звук - olga_shaidulina” rel=“noopener”] ♬ оригинальный звук - olga_shaidulina [/link]
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