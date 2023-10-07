"А сейчас как? Все устраивает?" - Белорусы поделились фото и видео последствий шторма. Сотни населенных пунктов остались без света

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В Минэнерго Беларуси сообщили, что 7 октября непогода оставила без электричества сотни деревень и других населенных пунктов. Ветер также валил деревья и ломал крыши. А белорусы поделились впечатлениями от стихии. Мнения, кстати, разделились.

В ведомстве сообщили, что энергетики перешли на усиленный режим работы в условиях сильного ветра. Для этого были сформированы 72 аварийные бригады и привлечены 69 единиц техники.

В Минэнерго уточнили, что последствия прохождения над Беларусью особенно ощутили жители Минской, Гродненской и Витебской областях.

[link href=“https://www.tiktok.com/@ostrovets_live?refer=embed” target=“_blank” title=“@ostrovets_live” rel=“noopener”] @ostrovets_live [/link] Последствия ветра ? Будьте острожны и внимательны возле деревьев! Жалко березку ? Так скоро ничего и не останется… • [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86?refer=embed” title=“островец” target=“_blank” rel=“noopener”] #островец [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B2%D0%B5%D1%82%D0%B5%D1%80?refer=embed” title=“ветер” target=“_blank” rel=“noopener”] #ветер [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%87%D0%BF?refer=embed” title=“чп” target=“_blank” rel=“noopener”] #чп [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B2%D1%8C%D1%8F?refer=embed” title=“деревья” target=“_blank” rel=“noopener”] #деревья [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5?refer=embed” title=“поломанные” target=“_blank” rel=“noopener”] #поломанные [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%81%D0%BD%D0%BE?refer=embed” title=“опасно” target=“_blank” rel=“noopener”] #опасно [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D0%BE?refer=embed” title=“осторожно” target=“_blank” rel=“noopener”] #осторожно [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0?refer=embed” title=“береза” target=“_blank” rel=“noopener”] #береза [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BC%D1%89%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2?refer=embed” title=“городатомщиков” target=“_blank” rel=“noopener”] #городатомщиков [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%B0%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C?refer=embed” title=“беларусь” target=“_blank” rel=“noopener”] #беларусь [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%82%D0%B8%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%BA?refer=embed” title=“тикток” target=“_blank” rel=“noopener”] #тикток [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%83%D1%80%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BD?refer=embed” title=“ураган” target=“_blank” rel=“noopener”] #ураган [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%85%D0%B8%D1%8F?refer=embed” title=“стихия” target=“_blank” rel=“noopener”] #стихия [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/tag/%D0%B1%D1%83%D0%B4%D1%8C%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B6%D0%BD%D1%8B?refer=embed” title=“будьтеосторожны” target=“_blank” rel=“noopener”] #будьтеосторожны [/link] [link href=“https://www.tiktok.com/music/Spooky-quiet-scary-atmosphere-piano-songs-6817208513685620738?refer=embed” target=“_blank” title=”♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound” rel=“noopener”] ♬ Spooky, quiet, scary atmosphere piano songs - Skittlegirl Sound [/link]