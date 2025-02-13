В Ляховичском районе девушке пришлось заплатить больше 23 тыс. рублей после увольнения

Опубликовано: 13.02.2025 13:11 , Обновлено: 13.02.2025

В Ляховичском районе на Брестчине суд взыскал с девушки больше 23 тыс. рублей после увольнения. Дело в том, что работала она по перераспределению. В прокуратуре Брестской области рассказали подробности.

Где именно работала девушка, в ведомстве [link href=“https://prokuratura.gov.by/ru/media/novosti/soblyudenie-ekonomicheskikh-interesov-gosudarstva/v-sfere-ekonomiki/ne-otrabotali-po-ras070225/” target=“_blank” rel=“noopener”] не уточнили [/link]. По их информации, она три года училась в аграрном колледже, а на работе по перераспределению спустя четыре месяца допустила прогулы без уважительных причин. За это работницу уволили.

Суд по иску прокурора Ляховичского района взыскал с девушки расходы, затраченные государством на ее обучение, в размере свыше 22 тыс. рублей, а также государственную пошлину на сумму больше 1 тыс. рублей.

В областной прокуратуре рассказали и о другом случае. В Пинском районе прокурор направил в суд иск о взыскании с молодого человека больше 40 тыс. рублей, затраченных государством на его обучение, а также больше 2 тыс. рублей государственной пошлины.

Как утверждают в ведомстве, парень после окончания вуза к работе по распределению не приступил, а добровольно возместить затраченные на его обучение деньги отказался.

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Согласно ст. 78 [link href=“https://pravo.by/document/?guid=3871&p0=hk1100243” target=“_blank” rel=“noopener”] Кодекса [/link] Республики Беларусь об образовании, специалист (рабочий, служащий), не отработавший установленный срок обязательной работы, обязан возместить в республиканский и (или) местный бюджет средства, затраченные государством на его подготовку.

Всего за 2024 год органы прокуратуры Брестской области предъявили к выпускникам высших и средних специальных учреждений образования, которых обучали за счет средств республиканского и местных бюджетов, 124 иска о возмещении средств на общую сумму больше 1,1 млн рублей, утверждают в ведомстве.

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Ранее Telegraf.news писал, что в декабре 2024 года суд постановил взыскать более 5 тыс. рублей с жителя Осиповичского района на Могилевщине. По информации областной прокуратуры, выпускник колледжа не отработал распределение полностью.

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