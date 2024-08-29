Суд в Калинковичах разрешил "целевику" не выплачивать 4500 рублей за неотработанное распределение. Почему?

Опубликовано: 29.08.2024 15:02 , Обновлено: 29.08.2024

В Генеральной прокуратуре Беларуси рассказали о недавнем случае, который произошёл в Калинковичском районе Гомельской области. Выпускник одного из учебных учреждений страны не отработал положенные по закону 5 лет распределения (он поступал в вуз по целевому направлению). За это на него подали в суд, намереваясь взыскать затраченные деньги на учёбу, однако в итоге вину молодого человека не признали.

После получения образования молодого специалиста распределили в лесхоз, однако пятилетний срок он не отработал и уволился в связи с переводом на работу к другому нанимателю. Руководство вуза обратилось в суд, чтобы взыскать с выпускника и лесхоза по 4449,50 рубля, которые были затрачены на его обучение. В Генеральной прокуратуре рассказали, что сперва суд удовлетворил иск, однако позже молодому специалисту удалось избежать крупной выплаты.

Дело в том, что суд не учёл положения ч. 3 п. 1 ст. 78 Кодекса об образовании, в котором говорится, что обязанность по возмещению средств, затраченных государством на подготовку специалиста, в случае незаконного увольнения несёт наниматель. Другими словами, организация не имела права расторгнуть трудовой договор с молодым человеком, которого отправили к ним на “отработку”. В итоге оказалось, что платить по счетам должен был именно лесхоз. Ну и тут не всё так просто.

В ходе дальнейшего разбирательства прокурор пришёл к выводу, что Калинковичский суд нарушил порядок досудебного урегулирования спора, который в этой ситуации является обязательным. По этой причине иск должен был остаться без рассмотрения, объяснили в Генеральной прокуратуре. Закончилось дело тем, что суд признал предоставленные аргументы обоснованными, отклонил иск о взыскании средств с молодого специалиста, а иск о взыскании с лесхоза оставил без рассмотрения.

Ранее Telegraf.news писал, что выпускники, которые учились в высших и средних учебных заведениях Беларуси на бесплатной основе, обязаны отработать установленный законодательством срок по распределению. Однако юрист Алина Баянова перечислила 20 случаев, когда этого можно избежать и не выплачивать деньги государству.

Юрист перечислила 20 случаев, когда белорусские выпускники могут избежать отработки по распределению