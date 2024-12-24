Прокуратура потребовала от уволенного с работы белоруса заплатить 5 тысяч рублей. Почему так много?

Опубликовано: 24.12.2024 10:52 , Обновлено: 24.12.2024

Суд постановил взыскать более 5 тысяч рублей с жителя Осиповичского района. Выпускник колледжа не отработал распределение полностью. За что уволили?

Молодой человек в 2023 году окончил Осиповичский государственный колледж, где за счёт областного бюджета получил специальности слесаря по ремонту сельскохозяйственных машин и оборудования, тракториста-машиниста сельскохозяйственного производства категорий «А», «В», «D» и специалиста по техническому обеспечению сельскохозяйственных работ. После выпуска его распределили на одно из местных аграрных предприятий. Отработав там всего 7 месяцев вместо положенного года, парень был уволен за прогулы.

Поскольку выпускник не выполнил свои обязательства по отработке, колледж обратился в прокуратуру. Дело в том, что по статье 78 Кодекса Республики Беларусь об образовании, специалист, не отработавший установленный срок обязательной отработки, обязан возместить государству средства, затраченные на его подготовку. В данном случае сумма составила более 5 тысяч рублей.

Дело [link href=“https://t.me/prokuraturabelarus/8476” target=“_blank” rel=“noopener”] рассматривали [/link] на выездном заседании в здании колледжа. Суд полностью удовлетворил иск прокуратуры, обязав бывшего студента выплатить всю сумму.

После заседания представитель прокуратуры напомнила учащимся колледжа о последствиях, которые ждут тех, кто уклоняется от работы по распределению.

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