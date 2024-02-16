В КГБ показали задержанных на границе с Беларусью в ходе «чекистской военной операции»

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Опубликовано: 16.02.2024 18:14 , Обновлено: 16.02.2024

В Комитете государственной безопасности 16 февраля агентству БелТА рассказали, кого задержали в приграничье в результате объявленной за день до этого контртеррористической операции. Назвали мена и показали фото.

В ночь с 14 на 15 февраля в Лельчицком районе было зафиксировано нарушение группой граждан государственной границы Беларуси со стороны Украины, сообщили БелТА в КГБ. В результате проведения поисковых мероприятий «отдельные из них задержаны».

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По информации комитета, у задержанных обнаружили «взрывные устройства и иные средства поражения».

«Район был блокирован и проведена «чекистская военная операция», в результате которой в приграничье задержали участников диверсионно-разведывательной группы, состоявшей из граждан Украины, Беларуси и их пособников», – сообщили в КГБ.

И назвали имена:

«Среди задержанных – граждане Украины Сергей и Павел Кабарчуки, отец и сын, соответственно. Сергей Кабарчук (кличка “Батлер”), 1963 года рождения, проживает в Ковельском районе Волынской области, является бывшим сотрудником Государственной пограничной службы Украины. После увольнения занимался контрабандной деятельностью совместно с сыновьями Богданом 1997 года рождения и Павлом 1993 года рождения (“Батлеры малые”). Был также задержан гражданин Беларуси Виталий Власюк 1970 года рождения, житель Бреста».

В КГБ уведомили, что в отношении задержанных возбуждены уголовные дела по ст.13 и ст.289 (приготовление к акту терроризма), ст.358-1 (агентурная деятельность) УК. По второй из перечисленных статей наказание очень серьезное – вплоть до смертной казни.

Ранее Телеграф писал, что Комитету госбезопасности удалось “установить широкие контакты” со спецслужбами некоторых западных стран, таких как США, Великобритания и Франция. Об этом на днях в эфире белорусского телевидения заявил начальник следственного управления КГБ Константин Бычек.

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