КГБ ввел режим контртеррористической операции в Лельчицком районе на Гомельщине
В Лельчицком районе Гомельской области, который граничит с Украиной, ввели режим контртеррористической операции. Такую информацию со ссылкой на управление Комитета госбезопасности по Гомельской области в четверг, 15 февраля, озвучили в Лельчицком районном исполнительном комитете.
О причинах введения спецрежима власти не сообщили, а лишь призвали жителей района “сохранять спокойствие” и “подчиняться требованиям сотрудников силовых структур”.
Что закон разрешает силовикам в зоне проведения контртеррористической операции?
Согласно статье 13 действующего Закона “О борьбе с терроризмом”, в зоне проведения контртеррористической операции силовикам разрешается:
- принимать при необходимости меры по временному ограничению или запрещению движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах, по пропускать граждан и транспорт на отдельные участки местности и объекты и выпроваживать граждан с отдельных участков местности и объектов и отбуксировать их транспорт;
- задерживать на срок до трех часов людей, которые несанкционировано проникли или попытались проникнуть в зону проведения контртеррористической операции - для установления целей этих действий;
- задерживать граждан без документов, удостоверяющих личность - для установления личности;
- входить беспрепятственно (в том числе, взламывая замки) в любое время суток в жилище или иные законные владения граждан, в помещения или иные объекты госорганов и организаций и осматривать их при преследовании лиц, подозреваемых в совершении акта терроризма, создании незаконного вооруженного формирования, руководстве им либо участии в его деятельности, а также “при наличии достаточных оснований полагать, что там совершается или совершено преступление, ставящее под угрозу жизнь или здоровье граждан”, о чём впоследствии в течение 24 часов они обязаны проинформировать прокурора;
- производить при проходе и выходе из зоны контртеррористической операции личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, досмотр транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе и с применением технических средств;
- использовать в служебных целях средства связи, принадлежащие гражданам, государственным органам и иным организациям;
- использовать их транспортные средства, но только “в случаях, не терпящих отлагательства” - для предотвращения акта терроризма, преследования, задержания и перевозки лиц, совершивших акт терроризма или подозреваемых в его совершении, доставки лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в организации здравоохранения и для проезда к месту происшествия.
Ранее Телеграф сообщил, что белорусские пограничники решили создать систему непрерывного визуального наблюдения за украинской границей, а также ввели в строй новые подразделения на этом направлении. Всё потому, что со стороны сопредельного государства “можно ожидать радикальных действий”, заявил в эфире гостелевидения замначальника Гомельской пограничной группы Сергей Свентецкий.
«Можно ожидать радикальных действий» — Белорусские пограничники решили ввести непрерывное визуальное наблюдение за границей Украины