КГБ ввел режим контртеррористической операции в Лельчицком районе на Гомельщине

Опубликовано: 15.02.2024 13:36 , Обновлено: 15.02.2024

В Лельчицком районе Гомельской области, который граничит с Украиной, ввели режим контртеррористической операции. Такую информацию со ссылкой на управление Комитета госбезопасности по Гомельской области в четверг, 15 февраля, озвучили в Лельчицком районном исполнительном комитете.

О причинах введения спецрежима власти не сообщили, а лишь призвали жителей района “сохранять спокойствие” и “подчиняться требованиям сотрудников силовых структур”.

Что закон разрешает силовикам в зоне проведения контртеррористической операции?

Согласно статье 13 действующего Закона “О борьбе с терроризмом”, в зоне проведения контртеррористической операции силовикам разрешается:

принимать при необходимости меры по временному ограничению или запрещению движения транспорта и пешеходов на улицах и дорогах, по пропускать граждан и транспорт на отдельные участки местности и объекты и выпроваживать граждан с отдельных участков местности и объектов и отбуксировать их транспорт;

задерживать на срок до трех часов людей, которые несанкционировано проникли или попытались проникнуть в зону проведения контртеррористической операции - для установления целей этих действий;

задерживать граждан без документов, удостоверяющих личность - для установления личности;

входить беспрепятственно (в том числе, взламывая замки) в любое время суток в жилище или иные законные владения граждан, в помещения или иные объекты госорганов и организаций и осматривать их при преследовании лиц, подозреваемых в совершении акта терроризма, создании незаконного вооруженного формирования, руководстве им либо участии в его деятельности, а также “при наличии достаточных оснований полагать, что там совершается или совершено преступление, ставящее под угрозу жизнь или здоровье граждан”, о чём впоследствии в течение 24 часов они обязаны проинформировать прокурора;

производить при проходе и выходе из зоны контртеррористической операции личный досмотр граждан, досмотр находящихся при них вещей, досмотр транспортных средств и провозимых на них вещей, в том числе и с применением технических средств;

использовать в служебных целях средства связи, принадлежащие гражданам, государственным органам и иным организациям;

использовать их транспортные средства, но только “в случаях, не терпящих отлагательства” - для предотвращения акта терроризма, преследования, задержания и перевозки лиц, совершивших акт терроризма или подозреваемых в его совершении, доставки лиц, нуждающихся в срочной медицинской помощи, в организации здравоохранения и для проезда к месту происшествия.

Ранее Телеграф сообщил, что белорусские пограничники решили создать систему непрерывного визуального наблюдения за украинской границей, а также ввели в строй новые подразделения на этом направлении. Всё потому, что со стороны сопредельного государства “можно ожидать радикальных действий”, заявил в эфире гостелевидения замначальника Гомельской пограничной группы Сергей Свентецкий.

«Можно ожидать радикальных действий» — Белорусские пограничники решили ввести непрерывное визуальное наблюдение за границей Украины