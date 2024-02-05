В КГБ Беларуси заявили о «широких контактах» с США и Западом

Опубликовано: 05.02.2024 11:04 , Обновлено: 05.02.2024

Комитету госбезопасности (КГБ) удалось "установить широкие контакты" со спецслужбами некоторых западных стран, таких как США, Великобритания и Франция. Об этом на днях в эфире белорусского телевидения заявил начальник следственного управления КГБ Константин Бычек.

По его словам, “контакты” белорусских спецслужб с западными коллегами расширяются в сфере борьбы с терроризмом и экстремизмом, передало агентство БелТА со ссылкой на выступление Бычека на телевидении.

“Мы смогли установить широкие контакты с нашими партнерами из зарубежных стран, таких как США, Великобритания, Франция, поддержать контакты с нашими коллегами из Объединенных Арабских Эмиратов, наметить совместные направления дальнейшего сотрудничества в деле противодействия преступлениям в сфере экстремизма и международного терроризма”, - рассказал Бычек об итогах международного форума силовых структур, на который в ОАЭ съехались представители 15 стран.

Напомним, Константина Бычека Лукашенко назначил начальником следственного управления Комитета госбезопасности 2 февраля. Ранее эту должность занимал Андрей Самбук, которого решением президента перевели на пост заместителя Председателя Комитета государственного контроля - директором Департамента финансовых расследований.

Ранее Телеграф сообщил, что министр обороны Беларуси Виктор Хренин заявил о готовности страны “возобновить прагматичный диалог” со странами-участницами НАТО. Условия возобновления сотрудничества глава военного ведомства озвучил 19 января в ходе брифинга, посвященному вопросу принятия новой военной доктрины Беларуси.

Минобороны Беларуси предложило НАТО сотрудничать. Но с одним условием