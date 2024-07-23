В Ивановском районе спасатели достали змею из дивана

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Опубликовано: 23.07.2024 15:48 , Обновлено: 23.07.2024

В деревне Ляховичи Ивановского района Брестской области женщина вызвала спасателей на змею, которая спряталась в диване. Пресмыкающееся успешно достали оттуда, сообщили в Брестском областном управлении МЧС.

Как рассказали в ведомстве, инцидент произошел на одном из подворий. Там на улице стоял диван, хозяйка заметила возле него змею и решила узнать, жива ли она. Рептилия зашипела и залезла в диван, а женщина вызвала спасателей.

“Работники МЧС поспешили на помощь обеспокоенным хозяевам и достали змею из дивана”, - проинформировали в областном управлении МЧС.

Фото: Брестское областное управление МЧС

Это оказался уж, его выпустили в естественную среду обитания.

Ранее Telegraf.news рассказывал, как в апреле 2024 года белорусы пожаловались на нашествие змей в разных частях страны. Их замечали на набережной, крыльце магазина, на дереве.

На дереве, набережной и крыльце магазина. Белорусы пожаловались на нашествие змей в разных частях страны

Также мы показывали видео, на котором белорус покормил ужа пойманной рыбой. Змея схватила красноперку и стала ползти с ней в зубах.

«Я бы уже умерла» — Видео, как белорус кормил ужа, набрало 1,5 млн просмотров