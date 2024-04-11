На дереве, набережной и крыльце магазина. Белорусы пожаловались на нашествие змей в разных частях страны

🎥 Видео

Опубликовано: 11.04.2024 16:31 , Обновлено: 25.04.2025

Белорусы из разных частей страны показали змей на набережной, крыльце магазина, на дереве в своих населенных пунктах. Уже известно о случаях "встречи" с этим пресмыкающимся в Пинске, Ляховичском районе Брестской области и Минске.

“Пинские красотки уже в Минске, будьте внимательны”, - рассказала пользовательница TikTok. Примечательно, что змея, судя по видео, висит на дереве.

В комментариях к ролику люди пытаются догадаться, что за вид. Одна пользовательница предположила, что это кобра. На это ей ответили, что “скорее всего гадюка так легла, что похожа на кобру”.

А кто-то решил пошутить: “Ага, анаконда в худи”.

“Разве когда-то такое было? Первый раз вижу, чтобы змеи так ползали в Беларуси”, - написала еще одна комментаторша.

А другая пустилась в конспирологию: “Как будто кто-то нарочно их в нашу страну привез”.

Что на Брестчине

Телерадиокомпания “Пинск” в своем TikTok показала видео с городской набережной. На ролике видно несколько змей: две лежат в тени, вероятно, на лестнице, одна торчит между бетонными плитами, еще одна плывет в воде.

“Я в шоке. Почему их в Пинске много? Подскажите. И как там люди живут? А в квартиру они не залезут?” - спросила одна пользовательница под видео.

Другая поинтересовалась, как отличить “ужика от неужика со страху”.

“А я думаю, почему не могу к подружкам дозвониться, а они по набережной гуляют”, - пошутила третья комментаторша.

Еще один комментатор дал такой совет: “При укусе змеи нужно держать ее за шею, чтобы она не укусила в ответ”.

А вот в агрогородке Подлесье Ляховичского района местная жительница обнаружила змею на крыльце продуктового магазина, рассказала газета «Ляхавіцкі веснік». Приехали спасатели и с помощью металлического захвата убрали пресмыкающееся, а затем выпустили рептилию в “естественную среду обитания”. Это оказался уж обыкновенный.

Фото: lves.by

Что делать при встрече со змеей

Спасатели рассказали, как белорусам вести себя, если в дом заползла змея:

не пытайтесь словить змею самостоятельно,

покиньте дом,

сообщите родным, соседям о нахождении змеи там;

позвоните спасателям и ожидайте их прибытия.

Ранее Telegraf.news показывал еще одно видео с набережной Пинска, где на ветвях туй лежали ужи. По словам автора ролика, «весной в Пинске это нормальное явление», а в этом году ужей так много, что они «даже на деревьях сидят».

«В Пинске это нормальное явление» – Белоруска показала облепленные змеями деревья на городской набережной