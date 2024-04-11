На дереве, набережной и крыльце магазина. Белорусы пожаловались на нашествие змей в разных частях страны
Белорусы из разных частей страны показали змей на набережной, крыльце магазина, на дереве в своих населенных пунктах. Уже известно о случаях "встречи" с этим пресмыкающимся в Пинске, Ляховичском районе Брестской области и Минске.
“Пинские красотки уже в Минске, будьте внимательны”, - рассказала пользовательница TikTok. Примечательно, что змея, судя по видео, висит на дереве.
В комментариях к ролику люди пытаются догадаться, что за вид. Одна пользовательница предположила, что это кобра. На это ей ответили, что “скорее всего гадюка так легла, что похожа на кобру”.
А кто-то решил пошутить: “Ага, анаконда в худи”.
“Разве когда-то такое было? Первый раз вижу, чтобы змеи так ползали в Беларуси”, - написала еще одна комментаторша.
А другая пустилась в конспирологию: “Как будто кто-то нарочно их в нашу страну привез”.
Что на Брестчине
Телерадиокомпания “Пинск” в своем TikTok показала видео с городской набережной. На ролике видно несколько змей: две лежат в тени, вероятно, на лестнице, одна торчит между бетонными плитами, еще одна плывет в воде.
“Я в шоке. Почему их в Пинске много? Подскажите. И как там люди живут? А в квартиру они не залезут?” - спросила одна пользовательница под видео.
Другая поинтересовалась, как отличить “ужика от неужика со страху”.
“А я думаю, почему не могу к подружкам дозвониться, а они по набережной гуляют”, - пошутила третья комментаторша.
Еще один комментатор дал такой совет: “При укусе змеи нужно держать ее за шею, чтобы она не укусила в ответ”.
А вот в агрогородке Подлесье Ляховичского района местная жительница обнаружила змею на крыльце продуктового магазина, рассказала газета «Ляхавіцкі веснік». Приехали спасатели и с помощью металлического захвата убрали пресмыкающееся, а затем выпустили рептилию в “естественную среду обитания”. Это оказался уж обыкновенный.
Что делать при встрече со змеей
Спасатели рассказали, как белорусам вести себя, если в дом заползла змея:
- не пытайтесь словить змею самостоятельно,
- покиньте дом,
- сообщите родным, соседям о нахождении змеи там;
- позвоните спасателям и ожидайте их прибытия.
Ранее Telegraf.news показывал еще одно видео с набережной Пинска, где на ветвях туй лежали ужи. По словам автора ролика, «весной в Пинске это нормальное явление», а в этом году ужей так много, что они «даже на деревьях сидят».
«В Пинске это нормальное явление» – Белоруска показала облепленные змеями деревья на городской набережной