"Я бы уже умерла" - Видео, как белорус кормил ужа, набрало 1,5 млн просмотров

🎥 Видео

Опубликовано: 23.07.2024 15:00 , Обновлено: 23.07.2024

В TikTok завирусилось видео белорусского рыбака, который покормил ужа пойманной рыбой. Земноводное без смущения приняло краснопёрку и умчалось на сушу.

“Что ты там, рыбу ищешь? Да ты же её не проглотишь”, - сказал мужчина в видео приползшему на место их рыбалки голодному ужу.

Автор видео угостил земноводное пойманной краснопёркой и к своему удивлению обнаружил, что змея вовсе не отказалась от такого угощения. Уж ухватился за гостинец и начал с ним передвигаться, хоть габариты рыбы были и не совсем для него подходящими.

Рыбак признался, что такого ещё не видел, и продолжил съёмку, запечатлев весь процесс поглощения рыбы змеёй на 6 роликов. Одно из таких видео набрало более 1,5 миллионов просмотров.

Многие пользователи нашли происходящее очень любопытным зрелищем, другие же признались, что змеи их очень пугают.

“Я бы уже умерла… Только от одного вида змеи через экран мне плохо”, - призналась одна из пользовательниц.

“Я даже телефон боюсь в руках держать!!!”, - написал ещё один комментатор.

“Удивительное видео. Передача “В мире животных”, нужен комментарий Дроздова”, - написал ещё кто-то.

За обедом белорусского ужа на протяжении всех видео следило много пользователей соцсети. Оказалось, что заглотить подаренную добычу змее не составило никакого труда.

“Спасибо большое, интересная история, такое не каждый увидит”, - написал один из комментаторов в последнем видео.

“Интересно, а на сколько ему хватит этой рыбы? На неделю или более?”, - задался вопросом кто-то, на что автор видео ответил:

“На три-пять дней. Потом опять на охоту”.