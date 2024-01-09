В Гродно у водителя забрали машину, когда приехал в МРЭО, чтобы снять с учёта. Что произошло?

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Опубликовано: 09.01.2024 13:32 , Обновлено: 09.01.2024

Инспекторы ГАИ Гродно в субботу, 6 января, дежурили около здания МРЭО. Вдруг увидели, как под запрещающий знак к ним навстречу заехал автомобиль Volkswagen. Подошли, остановили. И узнали кое-что интересное.

Оказалось, мужчина прибыл из Мостовского района снимать машину с учёта, рассказали в ГАИ УВД Гродненского облисполкома. Но по каким-то причинам сделать это у него не получилось.

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Попросили предъявить водительское удостоверение. В ответ услышали: «А нету водительского. Оставил дома».

В процессе проверки сотрудники ГАИ выяснили, что на самом деле 31-летнего водителя лишили водительских прав еще в 2021 году – за нетрезвое вождение. То есть, за руль он вообще садиться не должен. И теперь его автомобиль, к слову, недавно купленный, оказался на штрафстоянке. Плюс к этому, нарушителю грозит штраф в размере от 5 до 20 базовых величин, сегодня это от 200 до 800 рублей.

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Ранее Телеграф рассказывал, какие мероприятия проводят сотрудники ГАИ в разных городах республики в эти дни и до 14 января. В частности, ловят и будут ловить бесправников, пьяных, лихачей и не только.

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