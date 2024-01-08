Штраф до 200 базовых и горячий чай. В ГАИ рассказали, где и кого в Беларуси продолжат контролировать до 14 января

Опубликовано: 08.01.2024 19:16 , Обновлено: 08.01.2024

Рейды, «направленные на выявление грубых нарушений ПДД», проходят сейчас и продолжатся в разных областях, сообщили в Госавтоинспекции. И уточнили, что будут ловить бесправников, пьяных, лихачей и не только.

В Минске: 2,524 промилле, письмо на работу, авто на стоянку

8 января сотрудники отдела ГАИ Партизанского РУВД Минска на улице Долгобродской остановили автомобиль «LADA». «За рулем находился 53-летний мужчина с явными признаками алкогольного опьянения», сообщили в Госавтоинспекции.

По результатам медицинского освидетельствования выявили в организме мужчины 2,524 промилле алкоголя. Его задержали, автомобиль поместили на охраняемую стоянку. По месту работы нарушителя будет направлено уведомительное письмо, рассказали в ГАИ.

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Госавтоинспекция обратилась ко всем участникам дорожного движения с просьбой не оставаться равнодушными к проблеме нетрезвого вождения, своевременно сообщать на линию 102 о водителях, которые ведут себя на дороге неадекватно и создают опасность для себя и окружающих.

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В Витебске: выявление бесправников, лихачей и не только

В ГАИ Витебской области сообщили, что продолжат рейды, «направленные на выявление грубых нарушений ПДД». В приоритете – контроль за выявлением пьяных водителей, тех, кто не имеет права вождения, нарушает скоростной режим и правила проезда пешеходных переходов и перекрестков.

В ГАИ напомнили, что за управление транспортным средством в нетрезвом виде грозит штраф до 200 базовых величин и лишение права до 5 лет. Повторное такое нарушение влечет уже уголовную ответственность с конфискацией транспортного средства причем, вне зависимости от его принадлежности.

В Гомеле: чай и провода для прикуривания

Сильные морозы, пришедшие на территорию Гомельской области, доставили немало хлопот участникам дорожного движения: пешеходы мерзнут на остановках, ожидая транспорта, а некоторые водители и вовсе не смогли завести свое транспортное средство, рассказали в ГАИ Гомеля. Поэтому инспекторы вместе с представителями Красного Креста согрели водителей и пешеходов горячим чаем.

К слову, во вторник, 9 января с 10:00 до 12:00 аналогичную акцию решила провести столичная Госавтоинспекция совместно с Минской городской организацией Белорусский Красный Крест.

Были случаи, когда автолюбителям, попавшим в затруднительное положение на улицах Гомеля, инспекторы ДПС оказали помощь. «В ход активно шли провода для прикуривания, которыми уже давно снаряжены все служебные автомобили ГАИ», сообщили в инспекции.

По всей стране: контроль вблизи остановок и учебных заведений

Ранее Телеграф писал, что Госавтоинспекция Беларуси 5 января дала старт очередному профилактическому мероприятию, направленному на предупреждение дорожно-транспортных происшествий с участием детей. Как ожидается, акция по всей стране продлится до 14 января включительно. В частности, инспекторы намерены тщательнее контролировать дорожную ситуацию вблизи остановок общественного транспорта и учебных заведений, скоростной режим и правила безопасной перевозки в авто несовершеннолетних.

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